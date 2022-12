Una mujer arrasa en TikTok al mostrar cómo se coloca la prótesis ocular después de luchar contra un tumor

Una mujer joven se ha convertido en un éxito en redes sociales después de revelar con valentía cómo se coloca la prótesis ocular después de una dura batalla contra un tumor.

Gabo Adeva, de 22 años, inicialmente despreció sus dolencias, que comenzaron cuando vio cosas raras en su ojo derecho en septiembre de 2021 en Manila, Filipinas.

A pesar de experimentar dolores de cabeza persistentes, simplemente atribuyó los síntomas al insomnio debido a su trabajo como administradora de redes sociales.

Ella se ocupaba de sus actividades diarias, pero a principios de este año tuvo una llamada de atención brutal cuando descubrió que la visión en su ojo derecho casi se había desvanecido.

Consultó a especialistas, quienes le dijeron que sufría desprendimiento de retina, una afección en la que el tejido retiniano sensible a la luz se separa de su posición original y se separa de la capa de vasos sanguíneos que le suministran oxígeno.

Gabo ha sido transparente sobre su enfermedad y ha acumulado millones de seguidores en las redes sociales gracias a su honestidad, incluso mostrándoles cómo se coloca el ojo de vidrio después de la operación en septiembre.

Ella dijo: "En ese momento, si encendías una luz en mi ojo derecho, podías ver que el color de mi pupila ya se estaba desvaneciendo".

"Estaba perdiendo mi visión periférica en mi lado derecho. Hubo casos en los que chocaba con alguien a mi derecha porque no podía verlos".

Gabo siguió reuniéndose con especialistas oculares con la esperanza de una cura, pero se sorprendió al saber que el desprendimiento de retina resultó ser un síntoma de algo mucho más grave.

Ella dijo: "Mi retina no se desprendió por sí sola. Había algo empujándolo desde atrás. Cuando revisamos por ultrasonido, encontramos que ya había un tumor de 13 milímetros creciendo en mi ojo".

Los médicos revelaron la sorprendente revelación: tenía cáncer de ojo en etapa dos y se necesitaba cirugía urgente para evitar que la masa hiciera metástasis en otras partes de su cuerpo.

El oftalmólogo de Gabo Dr. Gary Mercado dijo a los medios locales: "Tenía un melanoma coroideo de la mitad del tamaño de su ojo. Es un tipo de tumor que crece a partir de las células pigmentarias de nuestros ojos".

A medida que se acababa el tiempo, Gabo tomó la decisión práctica de someterse a la enucleación y pidió a su familia, amigos y admiradores que oraran por el éxito de su cirugía.

Finalmente pasó por el quirófano a fines de septiembre y le cortaron el ojo. La operación duró menos de dos horas.

La valiente sobreviviente de cáncer esperó unas semanas a que los moratones desaparecieran antes de regresar al consultorio del Dr. Oficina de Gary para ser equipada con un ojo artificial.

Ella dijo: "No sé qué me pasó, pero me reí de mí misma cuando el médico me quitó el vendaje y me vi en el espejo.

"No me sentí triste, no lloré, porque sabía que podía obtener una prótesis ocular y se vería normal".

Aunque había perdido un ojo, Gabo dijo que su visión de la vida se ha vuelto más clara después de la terrible experiencia.

Ella dijo: "Mis amigos fueron de gran ayuda y sirvieron como mi sistema de apoyo. Sin ellos, hubiera sido miserable. Aprendí que tus verdaderos amigos estarán allí para ti durante las malas situaciones. Ellos son los que verdaderamente importan".