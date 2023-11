¿Las mujeres están demasiado sexualizadas en los videojuegos? Un debate entre gamers

Si hay un mundo en el que las mujeres han sido extremadamente sexualizadas durante muchos años, ese es el de los videojuegos. Sin importar si se trataba de una guerrera o de un personaje de fantasía, la ropa que llevaban los personajes femeninos era siempre lo más ajustada y reveladora posible, algo que no ocurría con los masculinos, quienes siempre vestían de la forma más adecuada a su rol.

Por suerte, la mayoría de las empresas de videojuegos han empezado a hacer las mujeres desde una perspectiva más igualitaria y realista, algo que muchas personas han aplaudido y siguen celebrando. Pero, aunque hay una mayoría que agradece este cambio, siguen existiendo algunos hombres que critican este cambio, como es el caso de Poliwar. Este tuitero ha vuelto a poner este tema sobre la mesa al señalar que las empresas deberían "complacer los gustos de su principal consumidor", remarcando, además, que considera que las mujeres que no están sexualizadas están "mal diseñadas".

Y, como era de imaginar, las redes no han tardado en criticar el comentario de este tuitero, quienes le recuerdan que los videojuegos son para divertirse y entretenerse, y no un tipo de contenido para adultos. Porque, si alguien disfruta de un videojuego por la historia o por su temática, que los personajes lleven una ropa u otra no debería ser realmente un problema para ellos, así como tampoco el hecho de que sean más o menos atractivos según sus gustos.

Sin duda, el tema del machismo y la sexualización de la mujer en el mundo de los videojuegos sigue siendo un gran problema, ya que, por mucho que se trabaje en ello, sigue habiendo personas como este tuitero que exigen que esto se mantenga. Pero, por suerte, parece que cada vez son menos las personas que comparten este tipo de pensamientos, por lo que esto ya es una buena señal de que la sociedad va por buen camino.