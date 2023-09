Un niño acaricia a su perro sin preguntarle y la respuesta que le da a la madre es mundial

Pese a que uno no sabe cómo puede reaccionar un perro al acercarse o al intentar acariciarlo, hay quienes siguen arriesgándose a molestar al animal sin ni si quiera preguntarle a su dueño. Por ello, no es de extrañar que muchos de estos estén hartos de encontrarse con este tipo de situaciones, especialmente porque hay muchos perros que son asustadizos y no les gusta que se les acerquen desconocidos. Y, precisamente, esto es lo que le ha ocurrido a DrSylvain, un tuitero que ha tenido que afrontar una de estas situaciones y que ha terminadoplantando cara a una de estas personas de una forma muy ingeniosa.

Tal y como ha compartido, él estaba sacando a su perro cuando, de repente, un niño pequeño le ha preguntado a su madre si podía acariciarlo. En ese momento, el chico esperaba que la adulta fuera a preguntarle a él para pedirle permiso y saber si podía hacerlo, pero, en lugar de eso, le ha dicho directamente a su hijo que sí que podía acariciarle, algo que no le ha hecho ninguna gracia. Por este motivo, no se ha cortado a la hora de dirigirse a esta madre, a quien le ha preguntado si su hijo está acostumbrado a que un extraño le acaricie mientras va al baño.

Esto es algo que ha molestado mucho a la mujer, pero que muchos tuiteros han aplaudido debido a que han empatizado con esta situación. Además, esta publicación no ha tardado en generar un debate en las redes, de forma que muchos han criticado la libertad que se toman estas personas, algo que creen que no deberían hacer porque no saben cómo puede reaccionar el animal. Y, aunque la mayoría de los usuarios opinan de esta forma, hay quienes parecen no estar tan de acuerdo, ya que se han mostrado muy contrarios a la idea de comparar a un niño con un perro.

Aun así, por suerte hay muchas personas que también han compartido que suelen encontrarse con familias que siempre les preguntan antes de acercarse a acariciarlos. Por tanto, aunque todavía queda un largo camino para que todos respeten a los perros de esta forma, parece la sociedad va por buen camino.