Las historias que nos regalan las redes no tienen desperdicio. Esta vez, el protagonista del nuevo tuit viral no ha sido otro que un niño que ha generado un enorme revuelo en un grupo de Whatsapp de madres y padres del colegio.

Una herramienta muy útil para los papás en la que comentan, y notifican en caso de ser necesario, cuestiones sobre la escuela que afecten a los más pequeños. Sin embargo, el mensaje con el que este viernes 8 de julio ha amanecido el grupo ha sido un tanto desconcertante para sus integrantes.

Y es que, resulta que un niño al que no le apetecía ir al colegio le ha cogido el móvil a su madre y ha escrito un comunicado que ha hecho que muchos coincidan en que es "un genio".

"Hoy en el grupo de mamis de 2do B llegó un msj que decía 'segundo grado hoy no tiene clases'. Revolución de mamis. ¿Por qué? ¿Por qué no avisaron? ¿Por qué no informan? ¿Qué pasó? Mil mensajes más. Nada pasó. Un nene que no quería ir le agarró el celu a la mamá y mandó eso. HÉROE", se puede leer en el tuit publicado por @loplau.

El tuit ya cuenta con más de 44 mil 'me gusta' y casi 2000 compartidos entre retweets y citados. Entre sus respuestas encontramos comentarios como "Jajajjajajajjajaaaa me muero, jajajjajaa. 2do grado y esa actitud? Jajajaja mamita querida!! Una luz la criatura", "jajajjaja lo amo", "Ok, soy fan" o "Jajaja denle un título universitario y pónganlo al frente del país...".

Un niño de dos años encarga 31 hamburguesas con el teléfono de su madre

Esta no es la primera 'travesura' que un niño hace con el teléfono de su madre. Recordemos la historia de Barret, un niño de 2 años que encargó 31 hamburguesas con el móvil de su progenitora.

"Entré en casa y miré mi teléfono y comprobé que se hizo un pedido en ese momento en el que él (Barret) estaba jugando con mi teléfono. Pensé, ¡oh Dios mío!, realmente hizo esto", explicó Kelsey Golden, la madre del pequeño, a una cadena estadounidense.

El total del pedido ascendió a 91,70 dólares (algo más de 85 euros) una cantidad que, según Golden, hubiera sido menor de no haberse añadido "una generosa propina" del 25% por parte de su hijo.

