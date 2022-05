Las redes se emocionan con la historia del niño con autismo que perdió su tablet en el Mercadona

Más información Un niño conmueve a las redes al hacer una campaña para comprarle unas gafas a su compañero de clase

Este fin de semana una historia ha movilizado a una buena cantidad de usuarios de Twitter en Murcia. Lo ocurrido en un supermercado de Mercadona llamó la atención de los internautas, que quisieron ayudar y mostrar su apoyo a un padre que pedía ayuda. Al final, gracias a los usuarios y a la buena voluntad de las personas, todo ha acabado con un final feliz y emotivo.

El sábado, el usuario @GelabertOses publicó en su perfil una llamada de atención para los usuarios de Twitter: "Mi hijo perdió su Tablet en el Mercadona de Churra, tiene un protector azul y la pantalla rota, contiene trabajos, pictogramas y apps para su autismo". No se trataba de un objeto tecnológico cualquiera, sino que su valor y su importancia era mucho mayor, pues era el medio que facilitaba la vida con su hijo.

"Por favor, si la has encontrado y quieres venderla, yo te la compro, se ruega difusión!!", pedía en un mensaje que se difundió rápidamente, hasta llegar a los 14.400 retuits y los 12.000 likes.

Al día siguiente, el mismo usuario daba las gracias por la difusión y daba la buena noticia que todos esperaban: la Tablet había aparecido. "Un chico magrebí la encontró en el parking de minusválidos y la acaba de llevar a mi casa. Mi madre le ofreció 50€ y no los aceptó!", señalaba antes de rematar: "Se me están saltando las lágrimas".

Los comentarios de los usuarios de Twitter no tardaron en llegar, y fueron muchos los que felicitaron al joven por tan bonito y noble gesto. "Estas cosas te hacen creer en la humanidad. No importa la raza, ni la procedencia. Si eres buena persona lo somos seamos de donde seamos. Si eres un indeseable lo mismo. Lo importante es que tú hijo no sufra por su pérdida", comentó una usuaria. "Me alegro enormemente. Y un gesto del chico que lo encontró es lo que hacen las personas buenas, otros habrían cogido el dinero. ENHORABUENA a todos los involucrados", comentó otros usuario

VER MÁS: "Los emocionantes primeros pasos de un niño con parálisis cerebral"