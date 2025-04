¿Nos estamos pasando con el tema del dress code en los conciertos?

En los últimos tiempos, muchos conciertos han dejado de ser simplemente eventos musicales para convertirse en auténticas pasarelas temáticas. Esta tendencia no ha pasado desapercibida para algunos usuarios de redes sociales, como la tiktoker @requete23, quien ha generado debate con un vídeo en el que expresa su desacuerdo con la creciente moda de asistir a conciertos siguiendo un "dress code" específico.

"Os estáis pasando un poquito con el tema del dress code en los conciertos", comienza diciendo en su vídeo, cuya descripción reza: "Que no eres más fan por esto". Según ella, aunque está bien vestirse con cierto guiño al álbum o a la estética del tour, no debería ser una obligación.

A modo de ejemplo, menciona el concierto de Rauw Alejandro en Madrid el pasado 5 de julio: "Va a hacer un calor que te mueres, voy a un concierto de reggaetón a perrear hasta el suelo... ¡No me voy a poner lentejuelas y plumas!"

También alude a otro fenómeno cada vez más común, como el uso del color rosa en los conciertos de Karol G: "No es necesario que todas y todos vayamos de rosa, de verdad", comenta con tono crítico, aludiendo a lo que considera una moda impuesta.

La tiktoker concluye su intervención apelando al sentido común: "Se va a disfrutar del concierto, no a ir feriado ni disfrazado. Que cada uno se ponga lo que quiera, pero dentro de una comodidad, ¿no?"

Su opinión ha generado todo tipo de reacciones en los comentarios. Aunque algunos comparten su punto de vista, la mayoría parece no estar de acuerdo y defiende la libertad de expresión a través de la ropa, especialmente en eventos como estos, donde la estética también forma parte de la experiencia.

Una usuaria comenta: "Puedes ir con lentejuelas y perrear hasta el suelo. ¿O en Nochevieja no te pones lentejuelas y bailas igual? Creo que se trata de vivir el concierto al máximo y cada quien lo hace a su manera", opina Jesmilmora.

Otra seguidora, Saray, añade: "Pero que la gente lleve lo que quiera. Como si quieren llevar hasta la ropa interior rosa. Como tú dices, van a disfrutar, y cada uno lo hace como quiere."

En esa línea, una tercera usuaria comenta: "Nadie obliga a nadie a disfrazarse. Es una ocasión para pasárselo bien y ponerse ropa que normalmente no te pondrías. No tiene nada de malo, y no eres mejor o más guay por ir vestida 'normal'." A lo que @requete23 responde con contundencia: "Ni más fan por ir feriado."

Y tú, ¿qué opinas? ¿Te gusta seguir un dress code cuando vas a un concierto o prefieres la comodidad e ir a tu manera?