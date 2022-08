El nuevo método para ligar con ayuda del móvil que lo está petando en Tik Tok

Si uno pregunta a su padre o a su madre cómo se conocieron, seguramente te digan que fue gracias a un amigo, de fiesta o en una discoteca. Sin embargo, muchas de las parejas en la actualidad han contactado a través de una app o de una red social.

El mundo sentimental ha cambiado muchísimo con la llegada de las nuevas tecnologías. El último método, utilizar AirDrop para conseguir cuentas de Instagram. Lo siento mucho por los usuarios de Android, pero este método es único para Apple.

Esta nueva forma de ligar ha sido ideada y publicada por el usuario @anransito_05 en su cuenta de Tik Tok. La publicacion ha superado los ocho millones de reproducciones y parece ser que ha funcionado.

En el vídeo se muestra a un amigo de @anransito_05 creando una imagen con texto a través de WhatsApp en el que piden los usuarios de Instagram. Hizo una captura de esa foto y la envió a través de AirDrop a los dispositivos que tuviera más cercanos.

Muchas de las respuestas a la imagen que envió el amigo de @anransito_05 se trataban de memes sin contexto alguno. Sin embargo, al final del vídeo se muestra una captura con dos notificaciones de Instagram. Se convirtieron en seguidores nuevos. Por lo tanto, el método funcionó.

Las respuestas del vídeo están plagadas de comentarios graciosos. Los hay quienes se lamentan de tener un dispositivo Android en vez de uno de Apple: "*llora en Android*", comenta @fran.cundari.

Aunque hay otros usuarios que este método no les resulta novedoso, como comentó @20geanfranco05: "Me la hicieron una vez, pero solo me cagué de risa. Me hizo gracia la verdad".

