Se oculta dentro de un cono de tráfico para llevarse un paquete: el robo más surrealista

Cuando uno está a la espera de recibir un paquete, siempre está impaciente por que llegue para poder abrirlo, por ello, es inevitable preocuparse si lo traen cuando uno no está en casa. Porque, en algunos lugares, los repartidores tienden a dejar los pedidos en la entrada de la casa para que la persona lo recoja cuando vuelva, algo que deja abierta la posibilidad de que alguien decida robarlo. Y esto es precisamente lo que le ha pasado a un tiktoker, quien no solo se ha sorprendido al ver que no estaba su pedido, sino que se ha impactado todavía más al ver las cámaras de seguridad.

Porque, después de revisar la grabación, ha descubierto que la persona que se lo ha robado lo ha hecho ocultándose dentro de un cono de carretera, algo que ha decidido compartir en su cuenta de TikTok por la forma tan ingeniosa que ha tenido de hacerlo. Y, a raíz de eso, son muchas las personas que no han podido evitar reírse de la situación y alabar su creatividad, ya que la mayoría ha confesado que, aunque se cabrearía si le robaran el paquete, les sería inevitable aplaudirle si lo hubieran hecho de esta forma.

Además, parece que no es la única vez que le ha robado de esta forma, ya que ha compartido un segundo vídeo en el que vuelve a intentar llevarse otro de sus pedidos, pero esta vez con menos suerte. Porque, en este otro TikTok, la persona que hay dentro del cubo termina tropezándose y sale rodando por el suelo, algo que ha hecho todavía más gracia a los espectadores. Pero, tal y como ha escrito el tiktoker, espera que esto haga que no vuelva a intentarlo de nuevo y que no se lleve ningún otro pedido.

Sin duda, pese a que el objetivo del protagonista no era algo bueno, el vídeo de este robo ha conseguido provocar muchas risas a todos los espectadores. Porque, si hay algo que no le falta a esta persona, es creatividad.