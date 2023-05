Paga 200 euros para probar el melón más caro del mundo y se hace viral al explicar por qué cuesta tanto

¿Probarías el melón más caro del mundo si te contaran una increíble historia cobre su cultivo? Esto es lo que ha hecho una tiktoker que se ha hecho viral por haber pagadomás de 200 euros por probar un melón japonés. Al parecer, tal y como comparte la propia protagonista de este vídeo, este se trata de un ejemplar muy especial, ya que asegura que "escogen un único melón de cada árbol" y que cortan todos los demás para que todas las vitaminasse concentren en una sola pieza de fruta. Además, asegura que "se ha llegado a pagar por un solo melón hasta 40.000 euros", o al menos esto es lo que le han contado en el propio restaurante.

A raíz de toda esta situación, las redes han enloquecido por todo lo que envuelve a este TikTok, el cual ha conseguido sorprender a miles de personas por varios motivos distintos. Por un lado, por el hecho de que la protagonista se muestre tan convencida al hablar sobre los árboles de los melones, ya que esta fruta no sale de los árboles, por lo que, claramente, no existen este tipo de árboles sobre los que habla.

Y, por otro lado, por el precio que tiene este melón, por el cual aparentemente ha pagado más de 200 euros. Muchos están muy convencidos de que en ese restaurante de lujo han estafado a la tiktoker, ya que tuiteros como Daniel consideran que esos melones de "exclusivos no tienen nada" ya que estos se venden al por mayor y hay muchos palés llenos de ellos.

De todas formas, la tiktoker parece que no se ha sentido muy estafada frente a esta situación. Y es que, aunque confirma que no pagaría lo que cuesta después de comprobar que este melón sabe y huele igual que uno normal, señala que al menos está muy bueno y destaca la textura es una "locura". Sin duda, este TikTok ha logrado llevar a sus espectadores a unos límites muy diversos, porque, mientras unos se han cabreado solo con verlo, hay otros que han preferido verlo desde un lado más cómico. Al final, es imposible no sorprenderse con todo lo que uno puede encontrar en las redes.