Una agresión y un hacha: el surrealista vídeo viral más terrorífico

Esta la última barbaridad viral que nos llega desde estados unidos. "Es lo más surrealista que he visto en mi vida", decía Wall Street Wolverine, uno de los streamers españoles que ha popularizado en nuestro país el clip de una pelea al otro lado del charco.

Medios locales de Nueva York sitúan la acción del vídeo en Delancey Street, dentro de un céntrico local de Manhattan que acaba de alcanzar fama mundial. Solo entre TikTok y Twitter supera los 30 millones de visitas el suceso ocurrido el pasado sábado, cuando la refriega pasó de puñetazos a hachazos.

El New York Post relata en un curioso tono bromista que los hechos tuvieron lugar en la madrugada de 'la ciudad que no duerme'. Un hombre identificado como Michael Palacios, de 31 años, se enfrentó a tres comensales del establecimiento por una razón que todavía no queda clara. Encarándose con el trío, recibió numerosos golpes con la cabeza bien alta y haciendo como que no le afectaban.

Cuando pararon de golpearle, de una mochila que llevaba en la espalda sacó un HACHA. Perdón por las mayúsculas pero es que la sorpresa fue igual de considerable para los agresores, que pasaron de turba enfurecida a suplicar por su vida en milésimas de segundo. Michael comienza a reventar el mobiliario, frente a los aterrorizados clientes.

"Por estas cosas siempre tengo un cuchillo conmigo" o "Dales fuerte" son algunas de las loquísimas frases que se oyen de fondo, mientras el amago de leñador señala a una amiga de los agresores: "No tienes que tenerme miedo a mí, tienes que temerles a ellos".

Palacios, que tiene antecedentes penales por resistencia a la autoridad, fue detenido y acusado de tres delitos de amenazas, posesión de armas y destrucción de mobiliario. No parece haberle afectado mucho la fama repentina, puesto que celebra la misma en sus redes sociales, que le han bautizado como 'The Ax Man'.

"Solo quería comprar una hamburguesa de un dólar y una coca light con el dinero virtual de mi colega cuando estos tíos me atacaron", cuenta el que ahora consideran unos cuantos tuiteros un héroe desde su cuenta de Instagram. Es más: hay quien le ve como una especie de justiciero de los mensakas, una ida de olla que dice mucho del momento histórico en el que nos encontramos. Un WTF en toda regla.