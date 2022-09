Un perro sostiene un cuchillo con la boca y su dueño no sabe cómo quitárselo

Los perros son esos animales fieles y tiernos con los que, en cierto modo, nos sentimos seguros cuando estamos a su lado. Sin embargo, a veces les da por recoger cosas del suelo que no son exactamente muy seguras ni para ellos, ni para nadie que se les acerque. Y no, no se trata de comidas o pequeños animales.

Si te pasa como al usuario de Twitter @Matt_Paprocki, es posible que tu también quisieras grabar el momento en el que tu mascota coge agarra con su boca un cuchillo que ha encontrado por el sitio en el que estaba de paseo.

El momento, aunque inquietante y bastante nervioso, se ha vuelto viral recibiendo más de 100 mil likes y más de casi 10 mil retuits. Sí es cierto que el can aparece sujetando el objeto por su lomo, y no por la zona del filo, mucho más peligrosa para él. Pero, ¿Cómo hacer ahora para quitárselo de forma segura?

"Tengo 42 años. He tenido perros toda mi vida. De alguna manera no estaba preparado para este momento", escribe con humor su dueño. Entre los comentarios muchos usuarios han querido seguir el tono irónico del dueño escribiendo "Los perros han estado maquinando algo" o con situaciones muy similares, "Le pasó exactamente lo mismo a mi cachorro, excepto que él sostenía un cigarrillo encendido que había recogido del suelo... Sin embargo, rápidamente se lo saqué de la boca".

Otros momentos graciosos protagonizados por perros

Los perros nos regalan momentos de lo más divertidos que no podemos pasar por alto. Hace unas semanas también os contábamos cómo un perro era capaz de leer instrucciones de un trozo de papel.

El perro se llama Chase, y puede realizar varios trucos y seguir algunas órdenes que aparecen en carteles.