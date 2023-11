Pide cuatro iPhones y Apple le envía por error tres paquetes valorados en 100.000 dólares

Todo el mundo ha soñado alguna vez con que llegue a tocarle la lotería, tanto para tener una mejor vida como para comprarse todos aquellos caprichos que alguna vez hayan querido, y no se hayan podido permitir. Pero, aunque esto es algo extremadamente difícil que ocurra, lo que le ha pasado al tiktoker Legends Gio es, posiblemente, lo más parecido que puede pasarle a alguien, ya que le han enviado, por error, tres cajas llenas de iPhones 15 Pro Max a su casa. Por tanto, se ha encontrado con que tenía alrededor de 60 móviles totalmente nuevos, algo que supone una suma de casi 100.000 dólares, ya que cada uno de ellos cuesta 1.599 dólares.

Ante esta situación, ha confesado que no sabía muy bien qué hacer en ese momento, ya que él tan solo había comprado cuatro móviles, y no entiende cómo pueden haber cometido un error tan grande como este. Y, precisamente por este motivo, ha señalado que por ahora va a esperar para ver si le contactan desde Apple cuando se den cuenta de este problema. Aun así, hay quienes no se creen que alguien haya cometido un fallo tan grave como este, motivo por el que desconfían de que realmente haya sucedido tal y como lo cuenta.

Por este motivo, el tiktoker ha optado por compartir qué es lo que él cree que ha pasado, ya que sospecha que fue un error que cometieron al hacer el pedido. Esto se debe a que él compró estos móviles en una tienda física, por lo que tuvieron que poner su dirección para que le llegara el pedido a casa. Y, por ello, cree que lo que pasa es que guardaron su dirección y se olvidaron de cambiarla antes de hacer el pedido de la tienda, ya que en estas cajas figura su dirección, por lo que no ha sido un error de entrega.

Por tanto, habrá que ver qué es lo que ocurre finalmente con esta sorpresa tan inesperada que se ha llevado el tiktoker, ya que, por ahora, parece que sigue a la espera de que le contacten desde la tienda de Apple.