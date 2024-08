Pide nachos en su primera cita y termina siendo la peor decisión de su vida (y los audios de después son puro oro)

Las primeras citas siempre son difíciles por los nervios de conocer a la otra persona, el deseo de congeniar con ella y la esperanza de que todo acabe bien. Esto bien lo sabe la tiktoker que le pidió una cita a un azafato en pleno vuelo, pero hoy te presentamos la historia de la primera cita de otra chica que también es digna de un premio por su trama.

Te hablamos de @antoaguiar1, una chica que, como cualquier otra, decidió quedar con un chico para tener una cita. Quedaron a cenar y ella pidió nachos. Aunque hasta aquí pueda parecer una historia cualquiera, el problema justamente lo provocaron esos nachos.

Tras volver cada uno a su casa, el chico le mandó varios audios por WhatsApp que dejaron a la tiktoker muy sorprendida. "Sos impresentable, boluda. Primero, vas a una cita y no podés pedirte unos nachos, que estás comiendo con la mano como si fueras un indio, boluda. Toda la mano llena de nachos. Bueno, eso es lo de menos", comienza el audio.

Sin embargo, esta historia continúa: "Después, yo te invité a tomar algo. Después, te pedís algo, mínimo pagalo vos. Qué feo las minas que quieren sacar ventajas del solo hecho de ser mina. La verdad es que esas minas que quieren sacar ventaja restan puntos. Así que para una próxima cita, tenelo en cuenta porque deja mucho que desear a una mujer", continúa.

Además, este chico le hace una pequeña recomendación a la joven: "Tenés que ser más independiente. Trabajás, sabés lo que cuestan las cosas, no sos una nenita de 13 años. No es por la plata, es la actitud. La primera impresión tuya, boluda, mucho que desear dejás. Menos 250 mínimo", sentencia en los audios.

Tras los comentarios de los usuarios en este vídeo en los que pedían a la tiktoker que enseñara los audios que le había enviado ella como contestación, decidió grabar otro vídeo en los que compartió esta respuesta. "Qué impresentable, boludo. La peor cita. Te la pasabas con el celular. Sos un idiota. Encima te dignás a insultarme por WhatsApp, tarado. Sos un pelotudo. La peor cita del mundo", responde ella.

Sin embargo, esta historia no termina aquí, pues la joven contó también algunos detalles de cómo fue esta cita. Indica que el chico, al verla con gafas le pidió que se las quitara. Entonces, el chico le dijo que era más guapa sin ellas. Además, también especificó que lo que le molestó no era que no le hubiera gustado al chico, sino todos los insultos que recibió por WhatsApp. "Hay cierta educación y empatía que uno tiene que tener hacia la otra persona", termina diciendo la joven.

Los vídeos han conseguido más de 1 millón de reproducciones y muchas personas han dejado sus comentarios. Muchos de ellos son en defensa de la tiktoker: "con qué pretendía que comas los nachos??", escribe una; "Ponele: Ay, no sabía que no te alcanzaba, para mi es tan natural poder comprarme comida, que jamás pensé que vos no tenías plata para comer esa noche, me hubieras avisado, pobre.. perdón, y listo", comenta otra.