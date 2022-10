Pide por WhatsApp que le pasen una "página de citas" y no recibe la respuesta que esperaba: "Es muchísimo mejor que Tinder"

Nada como una conversación de WhatsApp divertida, provocada por una pequeña confusión para conseguir un puñado de ‘me gusta’ en Twitter.

Recientemente el tuitero Adrián Galindo, que acumula 21.000 seguidores compartiendo memes y chorradas varias en Twitter, compartió una sorprendente conversación de WhatsApp.

No sabemos si es él es el protagonista o no pero el caso es que la confusión no puede ser más tonta y divertida. Un chico, estudiante universitario, le escribe a su amiga Lucia preguntándole por una aplicación, por una página web que necesita.

"¿Oye cuál era la página de citas?", pregunta por WhatsApp.

"Bumble, es muchísimo mejor que Tinder, ¿Por?", responde Lucia.

"Pero yo digo para citar en APA para la bibliografía del TFG", asegura el chico.

Lucía pensó que quería una web de citas para ligar cuando en realidad necesitaba una herramienta para poder incluir las citas bibliográficas de forma correcta en su TFG.

Bumble es la aplicación de citas de moda que se diferencia de Tinder, su principal competidor, por ser un espacio en el que “las mujeres dan el primer paso”. Esta aplicación fue fundada en 2014 pero no ha llegado a España hasta hace muy poco.

El estilo APA es un conjunto de lineamientos para la comunicación académica clara y precisa propuesto por la American Psychological Association. Sus estándares facilitan la elaboración y presentación de trabajos académicos.

Las citas en el texto, según el formato APA, constan del apellido del autor y el año de publicación (conocido como el sistema autor-fecha). Además, si estás citando una parte específica de una fuente, también debes incluir un localizador, es decir, un número de página o marca temporal.

La web que estaba buscando el protagonista de nuestra noticia es Scribbr, un generador APA diseñado para poder hacer tus referencias en estilo APA de forma sencilla.