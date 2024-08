Le pidió a su padre un coche como el de Los Picapiedra y 20 años después lo termina

Cuando somos pequeños muchas veces soñamos con tener lo que aparece en las películas y series que vemos, ya sea conseguir la ropa del protagonista, su casa o, incluso, su coche. Cualquier cosa por intentar acercarnos a nuestro ídolo. Una tiktoker ha compartido una maravillosa historia relacionada con la serie de Los Picapiedra. Su padre ha conseguido hacerle un coche como el de esta ficción, aunque para ello ha tardado unos cuantos años.

La usuaria de Tiktok @kalenag59 ha explicado que de pequeña, cuando ella tenía 7 años, su padre le prometió que le construiría un coche como el de Los Picapiedra. Sin embargo, nunca llegó a terminarlo. "Han pasado 20 años y el señor lo logró", explica la joven orgullosa.

En el vídeo se ve un coche totalmente idéntico al de la serie, formado también por troncos, una estructura roja y un techo de tela. La tiktoker entonces decide probar este vehículo. "Resulta que podaron un árbol, entonces, ¿qué hizo mi padre? Lo usó de volante", indica.

Por su parte, el padre explica que el coche tiene cuatro marchas y en el vídeo se ve como el coche parece funcionar a la perfección. Sin embargo, le falta un detalle muy importante: los frenos. La tiktoker explica: "Para frenar es con el pie, porque no andan los frenos". De esta manera, el vehículo se asemeja más aún al de la serie, en el que el coche funcionaba por el movimiento de los pies de los personajes.

El vídeo ha superado los 2 millones de reproducciones y ha recibido miles de comentarios. Muchos usuarios destacan el gesto tan bonito de su padre que, a pesar del paso del tiempo, consiguió cumplir el sueño de su hija: "Amé. No importa cuanto tiempo pasó, nunca olvidó su promesa"; "las promesas de un padre no tienen fecha, ni mucho menos caducidad". Además, también encontramos algunos divertidos comentarios: "Unas ganas de ir a un after en eso gritando yaba yaba duuu!".