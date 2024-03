Se piensa que nadie lo ve y hace esta espectacular coreografía que se ha vuelto viral

¿A quién no le ha pasado que cuando piensa que nadie lo está viendo se pone a hacer cualquier cosa que le daría vergüenza hacer delante de gente? Bailar, cantar, actuar, etc. Los niños son especialistas en esto, pues su inocencia no les permite pensar que aunque ellos no vea a las personas, los demás sí los pueden ver a ellos. Este vídeo que te traemos hoy es un ejemplo de ello.

La tiktoker @criisbraza ha compartido un vídeo del hijo de su prima que nos ha robado a todos el corazón por la ternura que despierta. La joven se encontraba en un bar con su familia en el que había un cristal o espejo espía, es decir, aquellos que solo dejan ver lo que hay al otro lado por una de sus caras y que por la otra es un espejo. El hijo pequeño de su prima sale a la calle y como él no los podía ver, creía que su familia tampoco lo podía ver a él.

El pequeño comienza a bailar delante del móvil que había apoyado en la pared, con la intención de grabarse. Cuando la familia lo ve bailando, comienzan a reírse sin parar. Tras un buen rato haciendo todos sus pasos de baile, decide acercarse al cristal para comprobar si su familia seguía al otro lado, y suponemos que para saber si lo estaban viendo o no. Pero parece que no hay ningún resultado, ya que decide entrar dentro del bar para hablar con su familia.

Cuando está de nuevo con su familia, les explica que ha estado haciendo un vídeo de Tik Tok, pero que lo ha borrado. Todos sus familiares se sorprenden falsamente, actuando como si no hubieran estado viéndolo bailar minutos antes, le preguntan por qué ha borrado el vídeo y le piden que haga el baile en directo para ellos. El niño se niega con aparente vergüenza.

Sin embargo, el pequeño vuelve a salir a la calle para continuar con su coreografía. Pero, esta vez mucho más enérgica e, incluso, tirándose por el suelo. Comienza a dar vueltas por esta superficie, a saltar y a caminar de espaldas. Todo esto baja la atenta mirada de su familia y las risas de todos ellos. Al final, se asoma varias veces al cristal para comprobar si su familia lo estaba viendo o no. Pero él no consigue ver a nadie al otro lado del cristal.

El vídeo ha superado las 310 mil reproducciones y muchos usuarios han destacado la felicidad del niño mientras baila: "Eso es un niño feliz!" o "Qué corazón más dulce". Además, han agredecido a los padres del niño que le permitieran bailar por el suelo sin enfadarse por ensuciar la ropa: "Adoro las mamis que dejan q sus hijos estén por el suelo sin gritarles el q su ropa se llena de mugre.. a la mami de este nene.. q siga siendo feliz con su felicidad.. ellos se nos crecen".