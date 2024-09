Polémica al enseñar la talla XS más pequeña que ha visto: "¿Es un top para un perro? Que me lo expliquen"

Acertar con las tallas de ropa cuando compras online puede ser un reto. Desde prendas donde la talla máxima es la M, hasta problemas con las tablas de medidas, todos nos enfrentamos cada día a esta dificultad. Si bien las etiquetas XS o "extra pequeña" están diseñadas para quienes tienen cuerpos más delgados, a veces parece que ni siquiera estas opciones fueron creadas para un ser humano.

Eso es exactamente lo que le ocurrió a @cristinaccalvo, una tiktoker que, en uno de sus vídeos más recientes y virales, mostró un top XS que adquirió en una tienda online, asegurando que nunca había tenido problemas con su talla... hasta ahora.

"Me he comprado este top por Internet, nunca tengo problemas con la talla porque soy una XS calcá ", comienza diciendo en el vídeo que ya supera el millón de visualizaciones. El top en cuestión es tan pequeño que ni siquiera su cabeza podría pasar a través de él. "Esto no estira... ¿cómo va a pasar por los hombros? Esto no le entra ni a una niña de 5 años", exclamó mientras sostenía la prenda frente a la cámara. El tamaño del top dejó a la influencer y a sus seguidores completamente incrédulos: "¿Es un top para un perro?, que me lo expliquen", dijo la tiktoker.

El asunto no terminó ahí. Alguien comentó que las personas "se quejan de que las tallas pequeñas sean pequeñas", insinuando que el problema no era de la prenda. Sin embargo, Cristina no dudó en responder de manera tajante. Tomó la funda de su teléfono de 13 cm de ancho y la comparó con la apertura del top, demostrando que ni siquiera el móvil cabría en la prenda. "¿De verdad crees que este es tu contorno? Es imposible ", replicó, subrayando que el diseño del top no era apto para ningún cuerpo real.

El debate sobre las tallas de ropa en la industria de la moda no es nuevo, pero vídeos como este recuerdan lo frustrante que puede ser cuando las marcas no parecen tener en cuenta ni si quiera las proporciones humanas.