Polémica respuesta de un jefe a su empleada, que le informó que estaba en urgencias: "Vuestros problemas son vuestros"

La popular cuenta de Soy Camarero que se dedica desde hace años a visibilizar irregularidades en el sector de la restauración ha dado su salto a TikTok y ahora comparte videos en los que explica las denuncias y situaciones irregulares que le llegan. Ahora suma 70.000 seguidores en TikTok a los más de 160.000 seguidores en X y casi 500.000 en Instagram donde también expone situaciones relacionadas con bajas y ausencias por motivos de salud.

Por desgracia pesar de los avances en derechos laborales, la enfermedad de un trabajador sigue siendo un motivo de controversia en algunos negocios. Lejos de mostrar empatía, ciertos empresarios anteponen la productividad a la salud de su personal, lo que da pie a situaciones polémicas. Un claro ejemplo de ello ha sido compartido recientemente en un vídeo de TikTok por Jesús Soriano, el creador de Soy Camarero.

En la grabación, Soriano muestra un fragmento de una conversación de WhatsApp entre un jefe y una empleada. La trabajadora avisó con solo una hora de antelación que llegaría tarde debido a un problema de salud: "Buenas tardes, estoy en urgencias y no creo que me dé tiempo a llegar a las cuatro. Iré en cuanto termine y te llevaré el justificante", escribió en el chat.

Lejos de comprender la situación, el empresario reaccionó de manera tajante: "Mira, esto no puede ser. Una compañera no viene y tú llegas tarde. Lo siento mucho, pero tu turno empieza a las 16:00 y a esa hora debes estar aquí", respondió, dejando claro que no aceptaría ningún justificante médico.

Su postura quedó aún más evidente en el siguiente mensaje: "Ya os dije que vuestros problemas son vuestros. No puede ser que dos personas fallen el mismo día".

Aunque se desconoce el desenlace de esta conversación, la cuenta de Soy Camarero no tardó en pronunciarse. Si bien reconoce que la ausencia de dos empleados puede ser un "problemón" para el negocio, dejó clara su postura en defensa de los derechos laborales: "Ante todo, y siempre, está la salud".