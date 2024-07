El precioso regalo de aniversario que todos los años hace un marido a su mujer y que ha conmovido a TikTok: "Yo quiero uno así"

Las redes sociales están llenas de historias de amor y destalles de lo más sorprendentes que acaparan la atención de millones de personas cada día. Sin embargo, pocos logran tocar el corazón de tantos como el vídeo que recientemente se ha vuelto viral en TikTok. La usuaria @emenavarro_ compartió un vídeo que cuenta la historia de un hombre que cada aniversario de boda lo celebra con un regalo único.

"Trabajo en una joyería y el otro día vino un chico con una joya con cinco cristales y necesitaba completar el regalo", comenzó explicando la chica en el vídeo. El cliente necesitaba concretamente 7 cristales, ni más ni menos. La joyera, ante esa petición tan concreta, se sorprendió.

Después de estar buscando la pieza perfecta, @emenavarro_ no pudo aguantar la curiosidad y le preguntó por qué quería algo tan concreto. Lo que el hombre le explicó hizo que la chica siguiera creyendo en el amor. "Cada año, compro una joya con el número de cristales que representan mis años de matrimonio". Este año, celebraban su séptimo aniversario, y por eso necesitaba siete cristales en total. "Si mi futuro marido no hace esto cuando nos casemos, no lo quiero" dijo la tiktoker, y más de uno que vio el vídeo pensó lo mismo.

El post ya ha alcanzado 1.1 millones de visualizaciones y casi 200 mil likes, conmoviendo a los usuarios de TikTok. La reacciones no se hicieron esperar y el vídeo se llenó de comentarios de todo tipo. Algunos usuarios mostraban cierta envidia y lo tenían claro: "Yo quiero uno así". Otros, sin embargo, se preocupaban por el bolsillo del marido: "Lo malo es cuando lleven 25 años, el pobre hombre se va a arruinar". Pero muchos opinan que es lo mínimo y no se van a conformar: "No aspiro a menos".

El vídeo ha demostrado que los detalles siguen siendo importante para avivar cada día la llama del amor, y las más de un millón de personas que han visto el vídeo coinciden que un regalito, aunque sea pequeño, siempre hace ilusión.