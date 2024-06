Le pregunta su novio por WhatsApp que con quién está y le manda estos históricos audios

El mundo de las conversaciones de WhatsApp nunca deja de sorprendernos y de producir momentos virales. En este caso se trata de unos audios, cuya fuente original no he conseguido encontrar, pero que están haciendo que cientos de miles de personas se desternillen.

Ha sido el tuitero argentino @_MeDicenDann_ el que ha compartido la conversación, que claramente no es suya, en Twitter/X donde ha conseguido más de 50.000 'me gusta' y ha sido reproducida más de tres millones de veces.

Una novia un poco posesiva y controladora, no sabemos si con motivos reales o no para ser así, escribe por WhatsApp a su novio queriendo saber donde se encuentra y con quién está porque no contesta a sus llamadas.

El le contesta que está con unos amigos viendo la Formula 1, pero ella quiere pruebas. El novio le manda tres geniales audios de los amigos imitando los ruidos de los coches y las comunicaciones típicas de la Fórmula 1.

El tuit se ha llenado de comentarios aplaudiendo a estos amigos por su creatividad. "Pura Innovación", "Pruebas irrebatibles", "Me desinflé" y "El hombre se divierte con tan poco" son sólo algunas de las reflexiones que ha compartido la gente sobre estos divertidos audios.