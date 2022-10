Publica la reacción de su abuela al ver su foto de perfil de WhatsApp con otro chico y contarle que es su novio desde hace 5 años

Existe un dicho que dice que los abuelos son lo mejor que les ha pasado a los nietos y que ojalá fueran eternos. Muchos de ellos intentan adaptarse a las redes sociales y cada vez son más las personas mayores que usan la aplicación de mensajería de WhatsApp. Esta herramienta permite una comunicación con cualquier parte del mundo y ha obligado a las personas mayores a aprender a usar estas nuevas herramientas para comunicarse con sus familiares, como le sucede a la abuela de Toni Marco, un usuario habitual en Twitter.

Esta historia ha llegado a todas partes del mundo al ser difundida a través de la red social de Twitter. Toni Marco ha conseguido un gran éxito en redes sociales al compartir una maravillosa conversación con su abuela tras la reacción de ella al ver la foto de perfil de su nieto en WhatsApp.

"Mi abuela preguntándome que quién es el chico que sale conmigo en la foto de WhatsApp", escribe Toni Marco (@Toni_Marco) en su cuenta de Twitter y adjunta una captura de pantalla de la conversación con su abuela. En ella, su abuela le pregunta quién es la persona que aparece con él en su foto de WhatsApp y el joven no duda en responder de forma clara "Con mi novio abuela. Llevamos casi cinco años juntos, no te enfades", le explicó.

En cambio, la respuesta de su abuela ha sido aún más llamativa: "No me extraña ni me enfado, me lo figuraba hace tiempo. Llámame cuando quieras. Besos. Sé Feliz", le contesta ella emocionada y orgullosa de su nieto.

Esta conversación se ha hecho viral y ha dejado sin palabras a los usuarios de esta red social. Además, este tweet ha alcanzado más de 6.000 me gusta, decenas de comentarios y no deja de compartirse en redes sociales. De hecho, tras recibir respuestas a su tweet, el joven ha aclarado que su abuela está en una residencia y que no siempre tiene el teléfono encima. "Le escribo a menudo y le llamo cuando se puede hablar", explica a sus seguidores.

Además, tras recibir comentarios de "por qué no la visitas" ha añadido que "La abuela lleva solo unos meses en la residencia, antes vivía con mi madre a 5 minutos andando de mi casa y la veía con frecuencia. Que digan lo que quieran, yo a mi abuela la tengo cuidada todo lo que puedo", aclara Toni Marco en un tweet.

Eso sí, la mayoría de las respuestas son sobre la foto de perfil de su abuela: el escudo del Betis con la bandera de la Unión Europea de fondo. "Viva el Betis y viva la abuela", comentan los seguidores de Toni Marco.