¿Por qué España es uno de los países de Europa en el que menos se usa la bici?

En Europa hay muchos países en los que sus habitantes están acostumbrados a utilizar las bicicletas a diario. Por ello, hay quienes se han sorprendido al ver que España cuenta con un porcentaje especialmente bajo, ya que tan solo un 5,5 % de sus adultos las utilizan, al menos, 30 minutos al día, a diferencia de muchos otros países donde, al menos, llegan al 10%. Y, como era de esperar, esto ha terminado abriendo un nuevo debate en Twitter, de forma que un usuario ha decidido preguntar el motivo por el que creen que ocurre esto, algo que ha traído una gran variedad de opiniones.

Aun así, si hay una que ha triunfado entre los tuiteros esy los desniveles que existen en muchas ciudades españoles, a lo que. Porque, mientras hay países que destacan por lo llanos que son,

Y, precisamente por este motivo, hay un tuitero que ha confesado que él tuvo esta misma discusión con su mujer en el pasado, ya que ella es holandesa, y surgió el tema. Pero, pese a ello, terminó zanjándola al pedirle que subiera en bicicleta y con la ropa del trabajo la cuesta de la Avenida del Mediterráneo de Almería, a 40 ºC.

Pese a ello, el tuitero que ha abierto este debate no está de acuerdo con estos argumentos, ya que asegura que hay muchos países en los que siguen yendo en bicicleta pese a estar en temperaturas bajo cero, algo que algunos creen que no es comparable al peligro del calor. Por este motivo, el tuitero ha destacado que, en su opinión, la culpa de que los españoles no vayan en bicicleta está en la infraestructura, ya que la mayoría de las ciudades están hechas para los coches, y no son lo suficiente seguras para circular en bicicleta.

Sin duda, todos estos motivos son razones válidas que echan para atrás a los españoles a la hora de coger una bicicleta, ya que, en lugar de arriesgarse a cogerla, ven mucho más cómodo, seguro y fresco el ir en coche hasta sus destinos.