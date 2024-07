Qué es el Hope Core: el trend que busca eliminar la negatividad de las redes

¿Has oído hablar del Hope Core? Esta no es una más de esas tendencias aesthetic de TikTok que busca hacerse viral; tiene intenciones mucho más positivas. La queja más potente que se escucha entre los usuarios de esta red social es que su algoritmo, en muchas ocasiones, no representa de forma fiel los intereses del usuario, y cuela vídeos muy desagradables que empeoran la experiencia de quienes quieren usar TikTok para descubrir a creadores que les gusten. El Hope Core ha llegado para acabar con este mal que amenaza al mundo con la devastación.

Los vídeos que utilizan el hashtag Hope Core son siempre contenidos con un tono positivo, y con clips que muestran el lado bondadoso de la humanidad; personas teniendo gestos generosos con otras o que ayudan a animales en problemas, por ejemplo. Es un trend que pretende unificar bajo un solo paraguas todos esos contenidos que hacen sonreír a los usuarios, y que les infunden esperanzas en que el mundo puede ser un lugar maravilloso.

Sorprendentemente, la comunidad tóxica de TikTok no ha conseguido todavía mancillar este hashtag. Sería fácil utilizarlo de forma equivocada, pero un scroll rápido por el tema revela una cantidad ingente de vídeos que respetan al pie de la letra las intenciones del Hope Core.

Eso sí, también hay que tener en cuenta que este tipo de vídeos, en muchas ocasiones, lacrimógenos afectan al estado emocional de los usuarios, y pueden llevar a las personas a sufrir un cambio de humor indeseado. No conviene abusar de los contenidos del Hope Core, a no ser que se tenga a mano una buena caja de pañuelos desechables. Pero no deja de ser interesante que tantos miles de creadores hayan abogado por esta tendencia, con el fin de convertir la red social en un lugar más seguro y libre de negatividad.