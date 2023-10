Se le queda pillado el Spotify en el móvil y crea la mejor conversación de la historia

Una de las mayores fuentes de contenido viral, de conversaciones inesperadas y de risas inesperadas es WhatsApp. Es normal que, siendo WhatsApp una de las aplicaciones de móvil más usada en España por todo el mundo para comunicarse, se acaben generando momentos divertidos entre madres e hijos, amigos o en grupos familiares, del trabajo o de padres del colegio.

Recientemente os compartimos el audio que un sevillano le mando a un amigo después de haberse ido caminando al pueblo de al lado tras una noche de fiesta y ahora volvemos a la carga con una nueva conversación de WhatsApp entre amigos, con audios de por medio, que no tiene desperdició ninguno.

La historia le sucedió a Sara Julián pero se volvió viral después de que la compartiera en Instagram la popular cuenta de virales @ceciarmy.

"A esta chica se le ha quedado pillado el Spotify en el móvil y ha creado la mejor conversación de la historia", escribió @ceciarmy junto a una foto de la chica y un vídeo en el que se pueden escuchar los desternillantes audios.

"Mi móvil se ha quedado pillado y ahora no para de reproducir música clásica porque había puesto en Spotify una playlist de bandas sonoras y literal que no para de reproducir puta música clásica y no hay quien lo entienda porque no puedo quitarlo. No se quita y he quitado la aplicación y todo", dice Sara en un primer audio a su amiga Carla.

"Que me estoy meando en el bus sola Sara. Que me estoy riendo en voz alta no puc", contesta Carla.

Pero lejos de apagar el móvil y olvidarse del problema Sara continúa intentando arreglarlo sin éxito y continúa mandando audios a su amiga desesperada. "Estoy hasta el puto coño de la puta música de mierda. Me voy a volver loca y encima son bandas sonoras de mierda". se escucha gritar a Sara por encima de la música.

"No puedo ver el puto móvil tranquila porque el puto volumen no me va", dice desesperada Sara en otro de los audios que se escuchan este épico vídeo.

Son muchos los que le dicen que el problema se acaba con apagar el teléfono como @edhustan que comenta que "Y si apagas el móvil? O es q tienes las neuronas justas para no cagarte encima?" a lo que la propia Sara responde con contundencia explicando que "no me funcionaban los botones crack. Yo no tendré neuronas pero tú muy poca educación".