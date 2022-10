El repartidor de Amazon le esconde el paquete y no puede ser verdad lo que hizo

Cada vez compramos más cosas por Internet y cada vez son más los paquetes que nos llegan a casa. La web más popular de todas las que existen para comprar cosas online es sin duda Amazon.

Esto hace que cuando compras algo online tienes que estar en casa cuando llegue el repartidor, buscar una forma de quedar con él o tener un portero que reciba al paquete por ti.

Una de las situaciones a los que nos podemos enfrentar es que el repartidor deje el paquete en la puerta, la escalera o nuestro jardín. Algo que no es lo ideal ya que existe la posibilidad de que alguien pueda acabar robándotelo.

La historia que le paso recientemente a Pepebop con un repartidor de Amazon es de lo más surrealista y está reventando Twitter.

"Me llama el de Amazon y me dice que como no estoy en casa que si quiero que me esconde el paquete. Le dije que si… y yo rallado en plan a ver si voy a llegar y no voy a verlo y aquello va a ser una escape Room o algo. El paquete en el siguiente tweet", escribió @Pepebop en un tuit que acumula 40.000 'me gusta'.

Este enfermero malagueño no daba crédito a lo que se encontró cuando llegó a casa. "Me han dado ganas de gritar: ¿Dónde estará el paquetitooooo? Quiero una pista que no lo veoooooo. Mira, señor llévame pronto", ha escrito en este segundo tuit compartiéndo la foto del gigantesco paquete sutilmente escondido debajo del felpudo.

La historia se ha vuelto viral generando todo tipo de comentarios. Algunos apuntaron que lo que hizo el repartidor es ilegal.

Otros han compartido fotógrafias de situaciones similares que han vivido con otros repartidores.

