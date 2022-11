Retó a todas las brujas de TikTok a que lo maldijeran y esto es lo que sucedió

El popular TikToker Ethan Keiser desafió a todas las brujas de TikTok a ponerle una maldición, para demostrar que su magia no es real. Tres meses después ninguno de los hechizos y maldiciones que le hicieron ha funcionado.

Ethan Keiser es un conocido tiktoker americano que cuenta con más de un millón de seguidores gracias a sus videos con experimentos, comentarios y teorías.

Como parte de su serie de videos para demostrar que lo paranormal no es real, el pasado abril Keiser invitó a todas las brujas de TikTok a maldecirlo, llegando incluso a enviarle a una bruja un mechón de su cabello, uñas y ropa para que pudiera realizar una maldición.

Las brujas, los médiums, los psíquicos y los astrólogos son populares en TikTok y, a menudo, venden sus servicios a las personas.

"Mucha gente dice que estoy jugando con fuego, me estoy sacrificando para mostrarles a todos que esto no tiene sentido porque no quiero que gasten dinero en esta gente y sean estafados", exploca Keiser

"La magia no es real", dice en uno de sus videos. "Le pregunté a cada bruja en TikTok que afirma tener poderes que me hechizara", aseguro Keiser.

Aparentemente, una supuesta bruja respondió y le pidió a Keizer que le enviara una foto de sí mismo, una camisa y muestras de su cabello y uñas.

"Esta bruja mexicana dijo que tenía más de 10 años de práctica ancestral y ella me lanzó un maleficio. Le envié por correo todo lo que me pidió, incluido un mechón mi cabello, una foto mía y una camisa", explicaba el joven.

Pero a pesar de que la bruja dijo que el maleficio comenzaría tres días o tres semanas después, pero tres meses después Keiser aseguró que no le había pasado nada.

Ahora muchas de estas brujas no paran de publicar vídeos atacando a Keiser, lanzándole más maleficios e incluso llegando a afirmar que no surten efecto porque es un vampiro.

