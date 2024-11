Seis años de amor a distancia y un final inesperado: el relato de una joven se hace viral en X

Una historia de amor de seis años, marcada por kilómetros de distancia y sacrificios, ha desatado un amplio y viral debate en X (anteriormente Twitter) sobre la viabilidad de las relaciones a distancia. La protagonista, una joven que ha compartido su experiencia con su exnovio, detalla cómo, a pesar de su dedicación y esfuerzo por mantener la relación, todo terminó de forma abrupta.

''Después de seis años de relación a distancia mi novio me ha dejado'', comenzó escribiendo en X, generando una ola de respuestas. Sin embargo, la joven aclara que la distancia no fue el motivo. ''Muchos me estáis diciendo que las relaciones a distancia no funcionan. Y no, no es por la distancia. Es porque se ha acojonado ahora que estaba a punto de sacarme la plaza e íbamos a vivir juntos y su vida iba a cambiar'', explica, exponiendo que la falta de compromiso y el temor de su pareja por cambiar su estilo de vida fueron los detonantes.

En su hilo, que ha sido compartido miles de veces, la joven relata cómo en 2020 tomó la decisión de opositar para una plaza nacional que le permitiría mudarse a cualquier parte del país, incluido Madrid, donde residía su pareja. Sin embargo, su intención siempre fue regresar a Asturias en el futuro debido al alto coste de vida en la capital. ''Me iba a resultar una putada haber estado tantos años de mi vida estudiando para al final pagar una millonada por un piso'', sostiene, dejando claro que su objetivo era buscar estabilidad para ambos.

A lo largo de los años, la distancia y los sacrificios no parecían afectar a la relación. Ambos tenían intereses en común, y ella se desplazaba mensualmente para verlo. No obstante, la joven recuerda con frustración cómo su pareja nunca consideró buscar trabajo cerca de ella en Asturias, siendo fisioterapeuta, una profesión con demanda en diversas ciudades. Además, otros temas complicaron la relación, como la discrepancia sobre formar una familia, una cuestión que ambos discutieron desde el inicio de su relación.

''Desde el primer día le dije que quería tener hijos y formar una familia. Con 20 años se lo dije tal cual, me dio el ok'', revela en su relato, añadiendo que su ex, con el tiempo, comenzó a mostrar poco interés en ese tema. La gota que colmó el vaso fue su reacción al suspenso en la oposición, cuando él le comentó que ''ahora teníamos más tiempo para pensar cómo íbamos a vivir''. Ese comentario, unido a la falta de compromiso, terminó desmoronando las esperanzas de ella.

La historia ha suscitado un amplio debate en redes. Mientras algunos usuarios defienden que seis años de relación a distancia son demasiados para sostener la unión, otros alaban su esfuerzo y compromiso. Lo que parece claro es que el impacto de su relato ha tocado una fibra sensible, generando preguntas sobre el equilibrio entre sacrificios personales y compromisos mutuos en relaciones a distancia.