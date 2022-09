Un streamer argentino descubre dónde está Canarias: "O sea, ¿España es Europa y África?"

La geografía es una asignatura en la que la mayoría de personas no prestan demasiada atención, y menos aún cuando se trata de las pequeñas particularidades del alcance geográfico de un territorio. Los españoles tenemos más que asumido que lugares como Ceuta, Melilla o las Islas Canarias pertenezcan a España, pero hay a quienes les pilla totalmente por sorpresa, y no entienden por qué esas zonas "de África" entran dentro del territorio español. Martín Cirio es un creador de contenido argentino conocido por su gran capacidad para el humor, pero en uno de sus streams de hace unos meses dijo unas cuantas frases de lo más cuestionables, mientras buscaba dónde está Tenerife. Ahora, gracias a un edit de Twitter, el clip ha resurgido y se ha vuelto a hacer viral.

Cualquier persona que resida en España, y sobre todo en Canarias, se habrá vuelto verdaderamente loco al escuchar las barbaridades de Martín Cirio. Se entiende que su elección de palabras estaba más orientada al humor que al realismo, pero no deja de resultar excesivo hablar de la localización de Canarias como si de una rareza se tratase. Hawaii está casi a la misma distancia de Japón que de EE.UU., pero todo el mundo tiene más que asumido que es parte de América, y no de Polinesia, como cabría esperar.

El asunto que más controversia ha generado es el "O sea, ¿España es Europa y África? ¿Son negros?". En el vídeo que ha publicado Martín Cirio defendiéndose, el streamer ha hablado de racismo por parte de las personas que se han sentido ofendidas con sus palabras, pero es probable que no conozca lo frustrante que resulta a los canarios que se los anexione a un continente que no es el que ellos sienten como suyo. Es un tema que ha sido utilizado para atacar a los nativos y residentes del archipiélago desde hace décadas, así que es comprensible que reaccionen como lo han hecho. ¡Aunque seguro que Martín Cirio no tenía ninguna mala intención al decir lo que dijo!