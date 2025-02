La streamer que no existe: el vídeo generado por IA que ha dejado en shock a internet

Las fronteras entre lo real y lo artificial se difuminan cada vez más, y el último ejemplo de ello ha dejado a internet sin palabras. Un usuario de X compartió recientemente un vídeo en el que se puede ver a una streamer en plena transmisión, aparentemente normal. Sin embargo, la gran revelación llega con el mensaje que acompaña el clip: "Esta streamer de Twitch no es real. Ha sido generada 100% por IA. Bienvenido al valle de lo inquietante".

La tecnología detrás de esta sorprendente creación es Veo 2, un sistema de Inteligencia Artificial capaz de generar imágenes y vídeos con un nivel de realismo sin precedentes. Sin embargo, los detalles delatan su origen artificial. Algunos usuarios han analizado el vídeo con detenimiento y han señalado elementos que revelan la naturaleza sintética de la streamer.

"Si hubiera pasado por alto esta imagen, no lo habría pensado dos veces. Si la miramos con atención, las manos son la gran señal. Cuando saluda, la mano se transforma de manera extraña", comentó un usuario. Otro añadió: "Estoy dividida entre ambas cosas. Por un lado, es genial. Por otro, da miedo y es irreal, porque esa persona no existe y apenas se nota que no existe".

Más allá del impacto visual, este vídeo ha abierto un debate sobre el futuro del entretenimiento digital. Mientras algunos celebran los avances de la IA y sus posibilidades creativas, otros advierten sobre el peligro de no poder distinguir entre humanos y personajes generados artificialmente.

El caso de esta streamer ficticia podría ser solo el inicio de una nueva era en la que creadores virtuales ocupen el mismo espacio que los reales. La pregunta ahora es: ¿hasta qué punto estamos preparados para ello?