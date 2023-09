Sus vecinos le dejan una nota porque su coche hace mucho ruido y esta es su inesperada respuesta

El mundo de las comunidades de vecinos es complicado y lleno de problemas. Todos hemos tenido alguna vez algún vecino molesto, desagradable, que hacía excesivo ruido o ensuciaba de alguna manera las zonas comunes.

Es en esos momentos en que en muchos edificios recurren al sistema de dejar una carta o nota colgada en el ascensor o en el portal dirigida a todos los vecinos o a un vecino en cuestión.

Una de esas situaciones la he vivido recientemente un joven tiktoker llamado Ángel Minuesa que no ha dudado en compartir lo ocurrido en este vídeo de TikTok que el mismo ha pedido que se haga viral.

Los vecinos del edificio donde vive dejaron una nota en el portal expresamente dirigida a él. "Señor vecino, le rogamos por favor arregle el tubo de escape de su coche, ya que cada mañana nos despierta con el ruido tan desagradable que hace", se lee en el cartel que termina con un desesperado "Se lo pedimos por favor los vecinos".

Pero el problema, como éxplica Ángel Minuesa en el vídeo, es que el coche no esta para nada roto. "Lo siento, pero no pienso cambiar el motivo de mi felicidad. El coche no está roto, es un clásico deportivo de la época. Siento ser diferente y que no me gusten los coches nuevos o lavadoras que hay hoy en día", explica.

"Si no sabes apreciar el verdadero sonido de un motor de verdad no es mi problema que seas tan ignorante", sentencia en su TikTok.

La gente en los comentarios no está muy de acuerdo con Ángel y le han dicho cosas como "Cuando tengas hijos lo entenderas", "Los coches arden muy bien" o "Yo aprecio el sonido de un motor de verdad pero como me molestes mucho cuando estoy durmiendo a los 3 días está el cochecillo ardiendo".

Pero parece que muchos están equivocados y el problema es un vecino en concreto como explica Ángel respondiendo a un comentario. "El problema es que no suena nada porque además voy al relentí, y he hablado con varios vecinos y ni lo escuchan simplemente es el vecino de turno", ha dicho.