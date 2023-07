La tensa conversación en BlaBlaCar entre dos chicas en Galicia: "¿Podrías recogerme en el aeropuerto de Santiago?

Vivimos en un mundo en el que usamos aplicaciones y redes sociales para todo. Cada vez es más gente la que encarga comida por aplicaciones como Glovo, reserva hoteles a través de Booking, usa Tinder para ligar, vende cosas que no necesita por WallaPop o comparte viajes por BlaBlaCar.

Ana es una de esas personas que usa BlaBlaCar para reducir los costes de los viajes que hace con su coche compartiendo el trayecto con personas con las que contacta a través de la aplicación.

Recientemente tuvo un encontronazo y una desagradable conversación con una de esas personas a través de la aplicación y no ha dudado en compartirla en Twitter.

"En shock", escribo esta tuitera gallega en su cuenta @AnaDeyn junto a un pantallazo de la conversación que tuvo con Miranda. El tuit ha sido visto por más de cuatro millones de personas, acumula más de 7.500 'me gusta' y ha generado un intenso debate.

Miranda le pregunta en español: "¿Podrías recogerme en el aeropuerto de Santiago?" y Ana le contesta en gallego diciendo que: "ola, non. Non me voy desviar".

Una conversación que no tendría que tener ningún problema ya que cualquier persona hispanohablante debería entender sin ningún problema lo que ha escrito Ana.

Pero Miranda se cabreo y respondió de manera desagradable y desafiante diciendo: "¿No ves que te hablo en español? Castellano. No entiendo que haces contestando en gallego".

"Porque eu falo galego. Ti fala o que che pete. Se non entendes galego sabendo falar español significa que só tes una neurona. Síntoo por ti. De verdade", se lamente Ana.

Más adelante Ana añade contexto a la conversación asegurando que "el problema fue el desprecio. Si me pide educadamente que cambie de lengua porque no es gallega soy la primera en hacerlo. Por algo se hablar las dos y chapurreo otras. De hecho ese mismo día lleve a dos murcianas y tuve 0 problemas, cuando me dijeron que no eran de aquí cambié".

Incluso más adelante compartió el resto de la conversación que fue tan desagradable como la parte anterior. "No me cabe en la cabeza que una persona en su sano juicio hable en gallego por la cara", asegura Miranda.

La repercusión del tuit ha sido tan brutal y ha recibido tantos comentarios que hasta el streamer Ander Cortés ha entrado al trapo defendiendo a Ana.

"Qué le jode más a esta peña que le hablen en otro idioma o no ser capaces de entender una frase de 6 palabras en gallego", sentencia.