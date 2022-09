El tierno momento de una perrita que quiere jugar con sus cachorros recién nacidos dormidos

Las mascotas son parte de nuestra familia y a veces nos regalan momentos de lo más enternecedores. Además, si tenemos una hembra, tenemos la posibilidad de aumentar la familia cuando tiene cachorros, algo que nos derrite el corazón. Sin embargo, a veces nuestros perros no son conscientes de la edad o del tiempo que tienen otros, aún ni siquiera tratándose de sus propios bebés.

La tiktoker Eloise Smith es una creadora de contenido en esta red social que cuenta con más de 29 mil seguidores y más de 4 millones de Me gusta. Ella misma se define en su biografía como una madre orgullosa de perros, ya que sus mascotas son dos golden retriever Bodhi y Mila, que han tenido recientemente cachorros.

La perrita Mila intentó jugar con sus cachorros

Día a día cuelga vídeos curiosos y graciosos sobre ellos, y uno de los que más les han gustado a sus seguidores y usuarios de TikTok, ha sido el momento en el que Mila se acerca a sus pequeños de 4 días de vida con un juguete en la boca con intención de jugar. Sin embargo, cuando se da cuenta que están dormidos y de que éstos no pretenden participar en su juego, suelta el juguete y se sienta a su lado.

El vídeo está muy cerca de llegar a los 4 millones de likes y tiene más de 10 mil comentarios con comentarios de lo más divertidos como "Mila: ¿Y para qué sirven entonces?" haciéndose pasar por la reacción de la perrita o "Así me sentí yo cuando mi mamá me lavó el coco diciendo que si tenía una hermanita iba a tener con quien jugar y cuando nació no hacía nada".

Cada día, los cachorros crecen un poco más y estamos seguros de que Mila podrá jugar muy pronto con ellos, si no sigue impacientándose. Hasta entonces, los seguidores del perfil de Eloise pueden seguir disfrutando de imágenes de lo más tiernas de esta familia perruna.