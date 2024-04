Una tiktoker americana muestra el invento español para abrir latas que la ha dejado fascinada

Aunque muchas veces pensemos que los utensilios que utilizamos en nuestro día a día se emplean en cualquier parte del mundo, estamos muy equivocados. Solo tenemos que conocer este invento de los garajes de Colombia para darnos cuenta de que los países son muy distintos entre sí. Sin embargo, esta vez no viajamos al extranjero y nos quedamos en España para hablar de un artefacto de nuestro propio país.

La tiktoker americana @mamainmadrid lleva más de un mes viviendo en la capital española. En su cuenta comparte todo aquello que es diferente respecto a su país y que le llama la atención. En este vídeo ha mostrado algo que le ha impactado mucho sobre un utensilio tan simple para nosotros como es una lata de conservas.

Se quedó fascinada con la manera que tenemos en España de abrir estas latas. Explica que en Estados Unidos ellos utilizan un abrelatas, pero aquí no se emplea esto, ya que se pude abrir sin ningún utensilio. Destaca que tiene una anilla que permite destapar la lata con la mano sin necesitar ningún utensilio. Además, muestra en el vídeo otra lata que no es española y hace hincapié en que si compras una lata de cualquier otro supermercado que no sea española, en efecto necesitas un abridor.

Al final del vídeo sentencia: "¿Cómo me podría imaginar que incluso abrir latas podría ser tan diferente entre países?".

El vídeo ha conseguido más de 47 mil reproducciones y muchos usuarios han querido destacar el ingenio de los inventos españoles: "tecnología punta la nuestra..." o "¿Abrelatas? Hace veinte años que no lo uso. Ni sé dónde está..". Sin embargo, muchos han explicado que el invento del abre fácil se trata de algo típico de toda Europa, no solo de España.