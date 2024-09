Un tiktoker cuenta su estrategia para conquistar a una cajera del Mercadona y cautiva a internet

El amor puede florecer en los rincones más insospechados, y lo que para muchos es una simple visita al supermercado, para el tiktoker @alesantello se convirtió en una oportunidad de conquistar a alguien especial. En su reciente vídeo, que ya acumula miles de vistas, Alex cuenta lo que tuvo que hacer para ligar con la cajera del Mercadona.

Todo comenzó cuando, en una de sus primeras compras en la tienda, notó el característico acento canario de la cajera, que enseguida llamó su atención. "A mí el acento canario me gusta especialmente", confiesa Alex. Desde ese momento, decidió pasar por la misma caja cada vez que iba al Mercadona, buscando cualquier excusa para entablar conversación con la joven rubia de ojos claros.

La suerte pareció sonreírle cuando, en uno de esos encuentros casuales, la cajera le comenzó a preguntar cosas personales, desarrollando así más su relación cajera-cliente. Esto hizo que nuestro tiktoker desarrollara un plan para conseguir el número de la chica.

Sin embargo, la historia no sería tan sencilla. Cuando por fin se armó de valor para hacerlo, la cajera dijo que era su último día en esa tienda, y que la transferían a otra más cercana de su casa. Desesperado por no perder el contacto, Alex le pidió su Instagram. Con prisas y una cola de clientes esperando, la cajera escribió a toda velocidad su usuario en un papel, pero con una letra tan confusa que dejó al tiktoker 45 minutos intentando descifrarlo sin éxito.

Aquí es donde las redes sociales entraron al rescate. Tras mucho pensarlo, Alex recordó que los canarios suelen seguirse entre ellos y, con la ayuda del tiktoker Pablo Vera, finalmente consiguió encontrar el Instagram de la joven. "¡Gracias Pablo Vera!" dijo Alex visiblemente contento porque la historia de amor con su cajera de confianza continua.

El relato ha capturado la atención de sus seguidores, que no tardaron en pedir una segunda parte para saber cómo sigue esta historia que comenzó entre cajas registradoras y bolsas de la compra. Los comentarios en el vídeo no tienen desperdicio, con uno en particular que resume la expectación que todos tenemos por saber qué pasara: "Jjajajajajajaa necesito más capítulos, espero con ansia".