Una tiktoker española que vive en Estados Unidos desvela las cuatro cosas gratis de allí que le hacen feliz

Hay pocas cosas que llamen más la atención en redes sociales que alguien explicando diferencias culturales. A muchos de nosotros nos encanta oír acerca de qué cosas que nos parecen normales son de lo más raro en otro lugar del mundo, y viceversa.

En un TikTok publicado por la influencer catalana Mariona Falomi, que vive y trabaja en Georgia como Au Pair de una familia americana, expone cuatro cosas que en Estados Unidos son gratis y en España no, que afirma que "me hacen muy feliz".

En primer lugar, la tiktoker agradece el hecho de que haya agua gratis en los restaurantes. Y es verdad que, aunque en España puedes pedir agua del grifo cuando sales a comer tienes que pedirla expresamente, mientras que la costumbre en Estados Unidos es que automáticamente te sirvan agua filtrada con tu comida, además de la bebida que pidas.

Después, Mariona sigue por mencionar las pistas de tenis. Se queja de que, aunque disfrutaba mucho de jugar al tenis o al pádel en España, pagar 20€ por usar las pistas era exagerado. Ahora que vive en Estados Unidos se ha aficionado al pickleball, un deporte de raqueta similar a los anteriores, y agradece que puede acceder a las pistas de manera gratuita.

En tercer lugar habla de que en Georgia, el estado en el que vive la influencer, las carreteras no tienen peajes. Afirma que hay un carril de aceleración al que se puede pagar por acceder, pero que suele estar cerrado y que ella no lo ha utilizado nunca. Esto matiza que es sólo en Georgia, ya que en otros estados como Florida sí que ha tenido que pagar peajes para moverse.

Por último, Falomi habla de lo mucho que le encanta la cultura del refill, el hecho de que con pagar una bebida una vez puedes rellenarla las veces que quieras sin tener que volver a pagar. Desde refrescos a café, en Estados Unidos tienes tarifa plana para acabar con la sed de una vez por todas y de paso engordar lo que quieras por el camino.

A pesar de lo amable del vídeo este se ha llenado de comentarios defendiendo a España y destacando cosas que tenemos aquí gratis y en Estados Unidos no que son mucho más importantes como los servicios públicos: "Yo tengo sanidad gratis en España, y tú?", "Pues mira, en España el agua en los restaurantes es gratis, las pistas de tenis son de pago pero desde luego yo nunca he pagado 20 dólares, creo que me gasto unos 20 euros al año en peajes, la sanidad de mis hijos supera varias veces lo que he pagado con mis impuestos en toda mi vida, en EEUU estaría arruinado o mis hijos hubieran muerto por no poder pagar".