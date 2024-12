Una tiktoker explica la manera secreta para ligar que usan en Corea del Sur

La cultura de un país va mucho más allá de su gastronomía, sus tradiciones o su arte. También incluye cómo se relacionan las personas, cómo establecen conexiones y, por supuesto, cómo se enamoran. En cada rincón del mundo, estas formas de comunicarse y ligar pueden variar de maneras sorprendentes, y Corea del Sur no es la excepción. Recientemente, una joven española residente en Seúl ha desvelado un curioso gesto "secreto" que los surcoreanos utilizan para expresar interés romántico o sexual sin llamar demasiado la atención.

Aida, una tiktoker que comparte su día a día en la capital surcoreana, explicó en uno de sus videos esta particular costumbre que dejó a muchos de sus seguidores sorprendidos. "Estaba hablando con unos amigos sobre cómo liga la gente en Corea, y me contaron algo muy curioso que me dejó en shock. Es como una seña secreta que tienen para decirse cosas", reveló Aida con tono divertido.

A diferencia de otros países donde se valora destacar o llamar la atención de manera directa, en Corea del Sur predomina una actitud más recatada y discreta. Según Aida, existe un gesto que se utiliza para comunicar a alguien de forma sutil que deseas tener un momento privado con esa persona. Este gesto consiste en tocarse la nariz.

“Cuando estás en un entorno con más gente y hay una persona que te interesa para algo más íntimo, y no quieres decírselo a la vista de todos ni directamente, lo que haces es tocarte la nariz”, explicó. Este pequeño gesto pasa desapercibido para quienes no conocen su significado, lo que lo convierte en una herramienta discreta pero eficaz para establecer una conexión.

Para los extranjeros, este tipo de códigos no solo son fascinantes, sino también potencialmente embarazosos. Al no estar familiarizados con estas señales, podrían utilizarlas sin querer y enviar mensajes erróneos. Aida compartió entre risas su preocupación sobre cuántas veces pudo haber tocado su nariz inadvertidamente y provocado malentendidos. "Qué vergüenza pensar que lo he podido hacer sin querer y que la persona de enfrente piense que me quiero ir con ella", comentó divertida.

Este tipo de experiencias subraya la importancia de entender las sutilezas culturales al interactuar en un país extranjero. Gestos que en otros lugares podrían carecer de significado o ser simples actos reflejos, en Corea del Sur pueden tener un impacto completamente distinto.

El gesto de tocarse la nariz para ligar es solo un ejemplo de cómo la cultura surcoreana combina discreción y simbolismo en las interacciones personales. Este tipo de códigos también refuerzan la idea de que la comunicación no verbal puede ser tan poderosa como las palabras. Además, revela cómo en Corea del Sur se valora un enfoque más sutil y considerado al tratar asuntos personales o románticos.