Un tiktoker pierde 10.000 dólares después de retar a una chica a levantar más peso que él

Cuando uno se dedica a retar a otras personas para crear contenido en la red, siempre se la juega a perder y tener que darle a esta persona el premio que le haya prometido. Por este motivo, la mayoría suele ofrecer algo que le llame la atención a la otra persona pero que, a su vez, no suponga una gran pérdida económica para el creador. Pero, aun así, también hay quienes prefieren arriesgarlo todo sin miedo y ofrecer grandes sumas de dinero como premio, como es el caso del tiktoker Adamthedunker.

Y, como es de esperar, esto no siempre le sale bien, lo que le lleva a perder grandes cantidades de dinero, tal y como se ha visto reflejado en uno de sus últimos TikToks virales, en el cual ha perdido 10.000 dólares al perder contra su rival. En este caso, había retado a una chica a ganarle en el ejercicio que ella escogiera, a lo que ella no ha dudado en aceptar y en elegir el levantamiento de pesas.

Pese a que cualquiera puede adivinar que esta chica tiene mucha fuerza solo con verla, nadie se imaginaba que fuera a tener tanta como la que ha demostrado, ya que ha conseguido levantar más de 400 libras sin ningún tipo de problema. Y, como era de esperar, ha terminado ganando al tiktoker, lo que ha provocado que este tenga que regalarle los 10.000 dólares que le había prometido.

Sin duda, en esta ocasión Adam no ha escogido bien a su contrincante y ha terminado perdiendo una gran cantidad de dinero. Pero, al menos, le ha servido para ganar más visibilidad, ya que este vídeo no ha tardado en viralizarse tanto en TikTok como en X, donde muchas personas han aplaudido a la chica no solo por su fuerza, sino también por las respuestas tan graciosas que le ha dado después de ganar.