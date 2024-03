La tiktoker uruguaya @emi_grando arrasa al contar por qué todos la llamaban Mari en España

Cuando viajamos a otros países muchas veces nos cuesta adentrarnos de lleno en su cultura y sus costumbres. Hay tradiciones tan diferentes en cada país que no las comprendemos cuando las descubrimos. España no es una excepción y muchos inmigrantes no entienden bien todo lo que hacemos y decimos. Esta tiktoker lo ha demostrado.

@emi_grando es una uruguaya que vive en Valencia y que comparte vídeos en su perfil contando cómo es la vida de una extranjera en España. Al tener costumbres diferentes a las nuestras, hay muchos aspectos del día a día que le llaman la atención. El último de sus vídeos que se ha vuelto viral es este en el que cuenta un suceso un tanto extraño que le ha sucedido con varias mujeres que la han visitado en su trabajo.

"Cosas que me mantienen humilde en España", comienza diciendo en el vídeo. Explica que el suceso que va a contar le ocurrió hace un tiempo, al poco de llegar a España y al empezar a trabajar en atención al cliente, pero que siempre se le había olvidado contarlo. "Yo me topo con una señora que de buenas a primeras me dice Mari. Y me lo dijo tantas veces que pensé que esta señora estará pensando que yo soy otra persona", comenta.

"De tantas veces que me dijo Mari ya, como a la sexta vez, le digo: Mira, usted se estará confundiendo porque yo no soy María. Mi nombre es Emi, Emiliana", continúa. La señora le pidió disculpas y le preguntó si prefería que le llamara "cari". "Y yo: señora, no me llamo ni Karina ni María, me llama Emiliana", se queja la uruguaya.

La joven entonces pensó que la mujer tenía algún problema o enfermedad que confundía a las personas. Pero esta historia se repitió con otra mujer, pues esta otra señora también comenzó a llamarla Mari durante toda la conversación. "¿Será que me parezco mucho a alguna María que vive acá en el barrio? Porque no puede ser que todas me digan María", se muestra atónita.

De nuevo, la tiktoker le dijo a esta mujer que no se llamaba María, que se llamaba Emi. Sin embargo, esta situación le volvió a ocurrir con varias mujeres más.

"Hasta que en un momento yo me digno a comentarle esto a un compañero de trabajo. Chicos, la cara de mi compañero... Yo creo que ahí ya fracasé como ser humano", continúa. Le comenta, además, que tiene que haber alguien en el barrio que se parezca a ella y que se llame María, porque todo el mundo la llama así. Entonces, por fin se resuelve esta duda. Su compañero le explica que es un decir, una forma de llamar cariñosamente a una persona que no sabes cómo se llama.

"Yo me consagré como la persona con menos sentido común del universo. Así que ya saben, gente, si vienen a España, recuerden que se llaman Mari y Cari", sentencia al final del vídeo.

El vídeo ha conseguido ya más de 69 mil reproducciones y muchos usuarios han querido comentarlo. Muchos destacan que, a pesar de ser españoles, nunca habían escuchado que una persona te llamara Mari: "Soy española y en jamás de los jamases he oído lo de Mary". Sin embargo, otros aportan datos realmente interesantes como este: "Durante la dictadura era obligatorio que las mujeres tuvieran de nombre María, antes o después de su nombre en sí, de ahí que todas podamos ser Mari".