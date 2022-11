Todo el mundo está flipando con la curiosa forma de la piscina de una urbanización de Torrevieja

España es uno de los países más turísticos del mundo, con más kilómetros de playa, con mejor clima y por lo tanto un país que está lleno de piscinas.

Son muchos los hoteles, los chalets y las urbanizaciones que cuentan con piscinas en las que darte un chapuzón, refrescarte y poder disfrutar mejor del buen tiempo. También existen numerosas piscinas públicas en todas las ciudades y muchos pueblos de nuestro país.

Piscinas rectangulares, piscinas cuadradas, piscinas redondas o con formas curvadas y orgánicas pero ninguna como la que se ha vuelto viral en Twitter.

"El otro día me dio por buscar en Maps mi antigua casa de veraneo en Torrevieja, por que recordaba vagamente que los de la urbanización de al lado tenían una piscina un tanto...", escribió @davidfs90 junto a la imagen aérea de una piscina con forma de España.

El sorprendente tuit ha acumulado más de 28.000 'me gusta', 1.800 retuits y 200 comentarios. La piscina no sólo tiene forma de península ibérica sino que está marcada la frontera con Portugal, no sabemos si separando también la zona donde el agua es menos profunda.

También en Torrevieja tienen una réplica a escala de la silueta de Europa en mitad de un parque que incluye detalles como Italia, Reino Unido, Escandinavia y hasta Islandia.

Las críticas llegaban en forma de gente que echaba en falta lugares como las Islas Canarias y Baleares.

"Poca broma que mi casa está en esa urbanización", desveló @celiaperaales.

No podían faltar los comentarios respondiendo al tuit de David con piscinas que tienen forma un poco picante para mentes mal pensadas.

Piscinas de todos los tamaños y formas que te dejan con ganas de buen tiempo y de un buen chapuzón.

