El trabajo de Hogwarts del que nadie habla: la parodia de Harry Potter más viral

Pese a que hay trabajos que reciben mucho reconocimiento por parte de la sociedad, hay otros que quedan muy invisibilizados debido a que no son tan visibles frente al público; o simplemente porque no se aprecia tanto lo importante que es el trabajo que hacen. Pero, aunque siempre se habla sobre esto desde un tono más serio y con el objetivo de reflexionar, hay quienes optan por enfocarlo desde un lado más humorístico, como es el caso del ilustrador y tiktoker Santapenya.

La realidad es que cuando uno ve una película no suele prestarle mucha atención a aquellas partes de la historia que no se cuentan, por ello, este tiktoker ha decidido poner el foco sobre esto desde un tono humorístico. Porque, aunque hay miles de personas que han visto todas las películas del mundo mágico de Harry Potter, la mayoría no se ha planteado cómo funciona la parte burocrática de esta escuela, algo de lo que se encarga "Marisa", el personaje que protagoniza el TikTok de Santapenya.

En esta ilustración, el tiktoker presenta a esta mujer, quien se queja de que cada vez que alguien habla de Hogwarts piensa únicamente en la magia, y no tiene en cuenta que en esta escuela también trabajan personas que se encargan de la gestión académica. Y, a raíz de esto, el tiktoker bromea con la función que lleva a cabo Marisa dentro de Hogwarts, quien señala que se encarga de confirmar quiénes son los padres de los estudiantes; y de la correspondencia mágica que se envían a los alumnos, entre otras funciones.

Y, como era de imaginar, este vídeo no ha tardado en hacerse viral en las redes, donde muchos han seguido con la broma de Marisa, a quien han alabado y aplaudido por el gran trabajo que lleva a cabo en Hogwarts. Sin duda, este tiktoker e ilustrador ha conseguido conquistar ya a muchas personas con su humor y creatividad, ya que ha traído un lado de Hogwarts que nadie se esperaba. Por ello, no es de extrañar que haya personas que confiesan que les ha gustado tanto que no pueden dejar de verlo.