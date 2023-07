La tremenda bronca de una madre a su hijo streamer captada en directo: "Si traes a alguien que no sea tu novia, la sacas"

En la actualidad, muchos jóvenes aspiran a convertirse en streamers y hacer de su pasión por los videojuegos una profesión rentable.

Esto es algo complicado ya que muy pocas personas consiguen vivir de ello y además en muchas ocasiones los creadores de contenido se enfrentan a una familia que no entiende que se pasen el día jugando a videojuegos o haciendo directos en Twitch.

Aunque cada vez será menos común, aún hay una gran diferencia en este sentido entre la generación de jóvenes actual y la de sus padres, para quienes ser streamer no es otra cosa que estar todo el día en casa perdiendo el tiempo delante de una pantalla.

Reflejo de esto es la situación que vivió el creador de contenido argentino Omy (@elomydefiorito en TikTok) con su madre, quien entró en su cuarto mientras estaba en directo a reprocharle que no aporta dinero a la economía familiar.

"Esto fue cuando recién comenzaba hacer videos jajajaja", escribe el aspirante a streamer profesional en la descripción del tiktok, ofrenciendo algo de contexto.

Al entrar en su habitación y ver que su hijo le está dando largas para que le deje en paz, su madre le reprende: "Me tienes repodrida todo el día con esa porquería todo el día prendida".

Cuando el hijo ve que la bronca va para largo, la intenta calmar. "Ma después hablamos, estoy grabando". "No estás grabando nada", le responde la madre, creyendo que se trata de una excusa ya que en pantalla solo se muestra el videojuego.

Mientras todo esto sucede, el colega de Omy no dice ni una sola palabra. Como algunos recordaron con humor en los comentarios del tiktok, todos hemos sido ese amigo alguna vez. Hay situaciones en las que lo mejor es permanecer callado e inmóvil.

"Otra cosa, mi casa no es 'telo', hermano", le echa en cara su madre, refiriéndose a que su casa no es un motel al que invitar a sus ligues a pasar la noche. "A las 12 del mediodía se fue la pendeja. Cuando vos traes a alguien que no sea tu novia, la sacas temprano. Que yo no la vea, que no me pisoteé todo mientras estoy tomando mate", remata.

Esto último causó algo de confusión entre los que vieron el clip. Muchos creyeron que, al hablar de "alguien que no sea tu novia", la madre estaba exponiendo a su hijo como infiel.

Pero nada más lejos de la realidad, pues el joven no tiene pareja. De lo que se quejaba su madre era de que no tiene por qué aguantar a chicas desconocidas entrando y saliendo de su casa.

Por último, Omy tiene el gesto desafortunado de pedirle perdón por la situación a su amigo, que aún así no dice ni una palabra. Esto, naturalmente, no hace otra cosa que enfadar aún más a su madre. Y aunque ahí termina el clip, seguramente la discusión fue mucho más larga.