El tremendo disgusto de esta niña por haber dejado todos los deberes para el último día: "Tengo que ir a un psicólogo ya"

Las épocas de vacaciones son los momentos más dulces que se viven en la infancia: durante varias semanas, lo único que hay que hacer es jugar y pasarlo bien con los amigos, sin preocuparse de acudir a las clases. La única posible responsabilidad que un niño puede tener durante sus vacaciones es la de hacer los deberes, si es que los hay, y son muchos los que prefieren dejarlos para el último momento, y que así no interrumpan sus días de diversión. Por desgracia, hay veces en las que no se acaba de acertar con la estimación del tiempo que llevarán estas tareas, y entonces es cuando llegan los momentos de estrés, por no ser capaz de terminar todo lo que había que hacer. El vídeo de esta niña se ha hecho viral por mostrar un caso extremo de este tipo de historia.

Parece que no acabó de entender cuál era el volumen de tarea al que tendría que enfrentarse si dejaba todos los deberes para el último día, y las emociones le pudieron. Empezó a llorar al darse cuenta de que no había forma de terminar a tiempo todo lo que tenía que hacer, y es posible que hubiese sufrido un ataque de pánico si no hubiese sido porque tenía a sus primas consigo.

Por la forma en la que reaccionó la niña, es bastante probable que esta no fuese la primera vez que ocurría algo así. Lo que más le que preocupaba era que sus padres no se enterasen, así que lo más seguro es que este error de cálculo ya se haya sucedido en una ocasión anterior. Por supuesto, muchos de los comentarios del vídeo han pedido a la chica que ha subido el vídeo que cuente lo que pasó después: ¿terminó la tarea a tiempo? ¿Se enteraron los padres? ¿Acabó yendo a urgencias porque no pudo soportar la presión? Todo apunta a que habrá que quedarse con las ganas de saber lo que ocurrió a continuación.