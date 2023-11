El truco de una hostelera para que le dejen propina que ha abierto debate en TikTok: "El truquito es dar buen servicio"

Actualmente, en España más de un millón y medio de personas trabajan en hostelería. Redes sociales como TikTok están llenas de cuentas de camareros y otros trabajadores del sector, dedicadas a contenido sobre su empleo.

La Hostelera Cabreada es una de esas cuentas, la cual ha ido ganando más de 170 mil seguidores a base de compartir consejos variados o hablar de situaciones comunes en su trabajo. De hecho, uno de sus tiktoks recientes con más interacciones es precisamente uno en el que ofrece un pequeño truco a los camareros.

"Chicos, un truquito para que te dejen todo esto de propina", comienza diciendo la tiktoker en el vídeo, mientras muestra una bandeja con varias monedas junto a la cuenta. En concreto, dos monedas de cincuenta céntimos, dos de veinte y una de diez; es decir, un euro con cincuenta en total.

Como dice a continuación, el truco tiene que ver con la manera de dar el cambio: "No le des una moneda de un euro y una de cincuenta, porque se llevan la de euro". Con esto se refiere a que los clientes somos más propensos a dejar propina si hay monedas pequeñas que dejar sobre la bandeja. Por el contrario, si hay una moneda de un euro, quien no tenga pensado dejar propina no cambiará de opinión y se la llevará.

"Así te lo dejan todo", termina diciendo al final la autora de este tiktok. Aunque tan solo dura siete segundos, el vídeo se ha llevado más de 13 mil likes, pero sobre todo ha generado cientos de comentarios al respecto.

En general, el debate se divide entre aquellos que están en contra de dejar propina y el grupo de personas a quienes no les parece mal. "El truquito es dar un buen servicio", dice uno de los comentarios con más likes, refiriéndose a que, más que la forma de dar el cambio, la mejor manera de garantizar que un cliente te dejará algo de propina es ser agradable y atento con él.

Otros usuarios se han fijado en el ticket sobre el que están las monedas en el tiktok, en el que se ve que el pedido es de dos cafés y una infusión de menta poleo. "A mi si me cobran 8.50€ por 2 cafés y una infusión, no dejo nada", bromea alguien.