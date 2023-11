El indignante horario laboral que le ofrecen a un camarero: "¿Día libre entero? ¿Eso qué es, se come?"

Encontrar trabajo hoy en día no es nada fácil, y en el caso de dar con algo, hay que saber hacerse respetar y aceptar unas condiciones laborales decentes. En el sector de la hostelería, los contratos abusivos abundan, y las redes sociales son testigo de ello gracias a muchos empleados del sector que lo denuncian a diario a través de ellas.

La cuenta @soycamarero a menudo recopila este tipo de denuncias en su perfil de Twitter. En este caso, ha sido una captura de la conversación por WhatsApp entre un camarero y un empleador, que comienza preguntándole si tiene experiencia.

"Le he enviado el currículum", le responde el trabajador. "Vale si quieres una entrevista", le contesta, de un modo en el que parece que no le está haciendo demasiado caso o, al menos, no le está poniendo las cosas fáciles al que está buscando ser contratado.

Ya queriendo una respuesta más concreta, el empleado le pregunta directamente lo siguiente: "Sí, podrías decirme que ofreces, horario y condiciones. Gracias". Entonces el dueño del sitio le informa del horario de trabajo, que básicamente consiste en todo el día y con tres horas libres por la tarde: "11:30 a 16:30, 19:30 a 23:30".

Ya seguramente desesperado, el empleado le pregunta por los días de fiesta y salario, ya que no tendría ningún sentido si ese horario se alarga durante toda la semana lectiva. Aún así, le contesta: "Domingo por la noche y miércoles por la noche".

"Entero ninguno?", le pregunta por último el trabajador, que por desgracia se lleva un no por respuesta. "Vaya, o sea ningún día de fiesta", le acaba comentando.

Como bien han señalado algunos usuarios en los comentarios, el empleador ni siquiera le terminó respondiendo a la pregunta del salario. "Por si acaso no dice nada del salario, que seguro que es peor...", acierta a decir una tuitera. "Y el salario ye inexistente? Luego normal que no encontréis gente para trabajar.. las condiciones lo dicen TODO", señala otra.

La mayoría de los comentarios son de otros trabajadores en el sector hostelero, que cuentan experiencias parecidas y como se deben criticar esos abusos. En general, todos están muy cabreados especialmente respecto al tema de la ausencia de días libres. "A mi intentaron colármela en un hotel diciendo que como el día anterior se trabajaba de mañana y al día siguiente era turno de tarde ahí estaba mi día libre", comenta alguien.