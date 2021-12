Twitch se 'banea' a sí mismo (y otras sanciones absurdas)

"No me cansa echar horas, no me cansa que me llames gordo, no me cansa bajar de audiencia... pero las mierdas que se convierten en bolas gigantescas, te lo juro que eso me cansa muchísimo". Así hablaba Ibai hace no mucho sobre cuánto le toca las narices que por una chorrada le baneen su cuenta de Twitch. Pero la justicia divina parece que existe...

Tanto es así que este domingo le ha caído una sanción al perfil español de Prime Video dentro de la plataforma de streaming, un sinsentido teniendo en cuenta que ambas marcas son propiedad de Amazon.

El bot de StreamerBans, que destaca por Twitter las cuentas que son baja a causa de un castigo, adelantó que PrimeVideoES sufrió una sanción temporal, lo que desencadenó una oleada de reacciones tan locas como el propio suceso.

Los siempre atentos internautas descubrieron que durante un momento del programa 'Esto No Es Un Late' la presentadora y guionista Henar Álvarez hizo el amago de enseñar un pecho. "Estamos pal baneo, ¿eh? Vamos que nos banean", dijo en tono sarcástico, pero aun sin romper ninguna norma el hipotético baneo se convirtió en real.

Se da el hecho de que el youtuber/streamer más disruptor de España (y probablemente top 3 a nivel mundial) se encontraba en el momento de los hechos. Hablamos, claro, de Mister Jägger, a quien creo que no le ha llegado todavía una sanción de ese calibre porque su contenido es directamente inclasificable.

El asunto nos ha recordado a las sanciones descabelladas que se han llevado otros streamers: Auronplay protagonizó una de las más sonadas, después de que de manera totalmente fortuita se coló el culete de un niño en uno de sus directos. Recurrieron el castigo y duró menos de lo previsto, pero los memes quedaron para el recuerdo.

Similar suerte corrió ElXokas cuando pronunció, inocentemente, la palabra 'Nigga', algo que en Estados Unidos tiene una connotación racista que no existe ni de lejos con la misma fuerza en España.

Ibai, con el que comenzábamos este artículo, se comió 24 horas de "vacaciones" forzadas por un photoshop cutre con DJ Mario. "Estas son las cosas por las que sé que, en algún momento, me voy a ir de Twitch", dijo entonces, amenazando muy seriamente con marcharse a Facebook Gaming "cobrando el triple". Como para tomar nota...