'University of': la competición de memes sobre las universidades más cutres

Gran parte de las personas con formación universitaria recuerdan su época en los campus como la más feliz de su vida. En España además no existe esa rivalidad entre centros tan típica de las pelis americanas que tan a menudo nos meten en producciones chungas de Hollywood, pero el Twitter patrio ha encontrado la forma de que los alumnos saquen pecho de sus centros. Aunque sea con un 'todo mal'...

Seguramente hayas visto en tendencias el hashtag #UniversityOf, seguido de nombres que cubren la geografía nacional al completo. Todo viene de un inocente tuit en el que Angel’s Whisper, una cuenta que se describe como soñadora y dice que "el arte existe porque la vida no es suficiente", destacando la bella estampa de Oxford. Como siempre, Spain is different.

No se sabe con certeza qué usuario recogió el testigo de la cuenta inglesa para hacer lo que mejor se nos da: ironizar. Lo que es seguro es que ha desencadenado un efecto dominó que saca los WTF arquitectónicos que estudiantes españoles se encuentran a diario en la enseñanza superior. Y tela.

Es difícil destacar unos sobre otros porque hay algunos atentados para el bienestar de los alumnos. Quizá el que se lleva la palma es la puerta al vacío que hay en la Universidad de Málaga.

La triste decoración floral de la Universidad de Cádiz tampoco es menospreciable, sobre todo porque algunos dudan de que sea producto del esfuerzo humano, y más bien parece un accidente natural que las tres letras se hayan juntado para formar UCA.

El retrete abandonado en la Universidad de Alcalá de Henares frente a una enredadera seca también parece cargado de significado. ¿Es acaso una alegoría estudiantil?

Pero para obras de arte, la que cuelga en Málaga (que repite en un ranking infinito). Una silla espantosa, junto a unas cuerdas y el mensaje "No Puedo +". Si eso no anima a los estudiantes...

Nuestros memes favoritos tienen que ser los relacionados con la Universidad de la Laguna, donde las gallinas han tomado el control de varandillas, pasillos y mesas al aire libre. No hay explicación a la vista, pero sí muchos loles... excepto si te tocan unas hormigas en el café, como pasa en la cantina de Vigo.