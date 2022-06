¿Te vas de vacaciones? Este caballo puede responder tus emails por ti (y lo hace gratis)

¿Sientes que curras como un animal? ¿Te gustaría dar una coz a todos aquellos pesados que rozan el concepto spam en tu bandeja de entrada, y más cuando estás de vacaciones? Pues toma una buena decisión y deja que directamente un caballo se ocupe de tus asuntos digitales. Literal.

"No hay nada que arruine más unas vacaciones que el trabajo", dice como una obviedad el último anuncio de la Oficina Turística de Islandia. Menos evidente es lo que sigue: "Por suerte, Islandia ha conseguido la solución perfecta: OutHorse Your Email".

Es un juego de palabras con el término inglés 'outsource', o lo que es lo mismo, 'manda a otros hacer lo que tú no puedes (o no quieres)'. "Es una herramienta real con la que caballos islandeses responden a tus correos electrónicos para que tú puedas relajarte". Suena bien, ¿eh?

La iniciativa surrealista utiliza a "caballos reales y de la raza autóctona que puedes elegir entre un nutrido catálogo" para que efectivamente escriban sobre un teclado gigante. Y lo mejor: es gratis y no tienes por qué ir a Islandia a pasar tus vacaciones, funciona igual si le das permisos a la app. A caballo regalado...

"Dominan la jerga de los negocios, así que jefe nunca se dará cuenta", dice el anuncio refiriéndose a expresiones chungas de esas que todo el mundo usa incluso cuando no sabe qué significan: FYI, ASAP, OOO, IMHO... ¿a que parecen cosas que podrían haberse inventado unos cuadrúpedos? Pues eso; y de hecho no descartes que el origen esté en unas herraduras en vez de en unos dedos.

Sin ánimo de restar a mérito a los islandeses, la idea no es del todo nueva. La granja británica Cronkshaw Fold lleva año y medio alquilando sus cabras para que amenicen durante unos minutos las videoconferencias de trabajo con sus muy sencillas ideas del mundo. Ojo, a siete euros los cinco minutos, que la broma no es del todo barata... Definitivamente, estamos como cabras.

Yo no sé tú pero cuando me pire este verano voy a marcarme un OutHorse Your Email. Como dice el refrán: caballo que vuela, no quiere espuela.