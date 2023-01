Venden "aire puro de Andorra" a 100 euros (y no es una broma)

Cuando oyes a los creadores de contenido emigrados a Andorra, la mayoría no mencionan las escasas cargas fiscales como motivo de la mudanza, sino una tranquilidad y una conexión con la tierra como no tienen en otras posibles residencias. "No viviría en otro lugar", se escuchó decir a TheGrefg hace no mucho, y subrayaba lo bien que se respira en las cumbres andorranas que a menudo visita. Ni de lejos es el único que piensa así, ni el único que puede disfrutar de ello.

"Para ayudarte a respirar aire puro embotellado, utilizamos un sistema que captura el límpido aire del Principado de Andorra", dice la página de Essential Air, que gracias a unos vídeos oficiales en TikTok se ha vuelto tendencia en esa plataforma. Las latas de "aire puro" que comercializa la empresa están "capturadas en diferentes entornos naturales, al lado de ríos, lagos, bosques y montañas, todo para ayudarte a experimentar la felicidad". Ojo.

Indagando un poco en YouTube se puede ver lo que muestran como el proceso de embotellar el aire: un grupo de personas se desplaza en helicóptero a diferentes rincones del principado y de alguna manera que no queda representada en el vídeo se introduce en una lata. Sí se puede ver el funcionamiento de la misma: un respirador que asegura "entre 130 y 160 inhalaciones por bote".

Respirar semejante manjar olfativo y "ayudarte a sentirte rejuvenecido independientemente de dónde estés" tiene un precio: 100 eurazos por dos botellas, que al menos vienen en un muy elegante diseño premium. Las redes (españolas) no han tardado en mostrar diferentes grados de sorpresa, aunque al parecer el mercado internacional es el que está levantando el negocio, y con bastante éxito si nos fiamos de la promoción.

Cabe decir que el vídeo oficial más popular se subió a TikTok el 28 de diciembre, por lo que muchos pensaron que era una broma. Los botes de Essential Air se pueden encontrar en gasolineras andorranas (fíjate tú qué curioso) y algunos centros comerciales, si bien parecen ir dirigidos a la exportación para mercados mucho más contaminados. Porque respirar el aire de Andorra embotellado en la propia Andorra no parece muy útil, ¿no?

"Tanto si estás tranquilo en casa, andando, haciendo ejercicio, viajando o visitando una zona con polución, nuestro aire te ayudará a sentirte rejuvenecido rápidamente, da igual donde estés", prometen desde la marca. Y recomiendan usar las latas de su producto para "una rápida recuperación de sofoco causado por una ventilación deficiente, humo o contaminación".

Desde Flooxer Now hemos intentado ponernos en contacto con Essential Air en varias ocasiones, y por ahora no hemos tenido respuesta. Así que de momento solo podemos reproducir los clips de la marca algunas opiniones que han dejado las siempre afiladas redes, y nos queda la sincera curiosidad de saber a qué huele el aire más puro de Andorra.