El vídeo de una pequeña bebé diciendo que quiere ir a un hotel que han visto más de 44 millones de personas: ¿Es el viral del momento?

Muchas veces, nosotros incluidos, usamos la palabra viral un poco a la ligera pero no en esta ocasión. El vídeo de un bebé diciendo que quiere quedarse en un hotel Four Seasons se ha vuelto viral en TikTok, superando en el momento de publicar esta noticia, los 44 millones de visitas, los 5 millones de me gusta y los 40.000 comentarios.

Se trata de un vídeo sencillo, un padre sostiene a su hija, que no lleva nada más que un pañal, mientras su mujer fuera de cámara pregunta: "Tengo una pregunta para todos: ¿quién quiere ir al Four Seasons Orlando?". Inmediatamente, el bebé levanta la mano y dice: "¡Yo!".

"Si el @Four Seasons Hotels está buscando un bebé embajador, mi sobrina lo consiguió", dice el título del video subido a redes sociales por Stefanie O'Brien, tía de la pequeña.

Las personas en los comentarios quedaron muy impresionadas por el gusto del bebé por las cadenas de hoteles de lujo, por su habilidad para entender preguntas complejas y responder correctamente siendo tan pequeña.

"Ha estado trabajando tan duro en la oficina que se merece esto", bromeó una persona."¿POR QUÉ ES TAN CONSCIENTE?", aseguró alguien en los comentarios.

"Es como si hubiera esperado saber qué era Four Seasons antes de responder", bromeó otro. "Creo que el bebé se encarga de la economía familiar", comentó otro usuario.

Evidentemente la gente de Four Seasons Hotels and Resorts no desaprovecharon la oportunidad y respondieron al momento viral en su propia cuenta de TikTok y escribieron sobre el video: "¿Quién quiere darle la bienvenida a nuestro nuevo embajador en Four Seasons Orlando?" con la leyenda "Que comience la aventura".

Stefanie dijo después que: "¡Baby boss está LISTO para ti @Four Seasons Hotels!" a lo que la cadena hotelera respondió: "Un futuro CMO se está registrando".