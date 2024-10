Se viraliza la increíble respuesta que da esta tiktoker a su supuesta "jefa" y crea un profunda reflexión

El trabajo bajo presión es algo que la mayoría de nosotros conocemos. Y es que, en el mundo laboral, es habitual que los jefes nos exijan más de lo que, a veces, podemos dar. Desde horas extra hasta plazos imposibles, es fácil sentirse sobrecargado por demandas que parecen no tener fin. Sin embargo, ¿Qué sucede cuando tú mismo te conviertes en el jefe que más te presiona? Esa es la reflexión que Claudia Fontanals nos plantea en su reciente vídeo de TikTok, el cual ha generado una gran conversación en redes sociales.

En su cuenta de redes sociales, la creadora de contenido compartió un post en el que comienza diciendo: "Buenas noches, os vengo a enseñar un mail que me acaba de mandar mi jefa..."Claudia, visiblemente molesta y asombrada, lee un email que parece haber sido enviado por su superior, en el que, de forma bastante contundente, le pide que termine un proyecto, a pesar de estar enferma y de haber trabajado sin descanso durante todo el día.

El tono del mensaje, frío y exigente, le recuerda que "no quiere ser una fracasada" y que "las excusas no llevan a nadie a ningún lado". La reacción de Claudia es inmediata: "Me he quedado de piedra", dice, explicando que su primer impulso fue pensar en denunciar a la supuesta jefa al comité de ética de la empresa, pero eso no lo hizo porque:

"Mi jefa resulta que soy yo", confesó Claudia.

Todo el intercambio no había sido más que una conversación interna, la cual ella había plasmado en un email para hacer más tangible la autocrítica y la presión que solemos imponernos. "Es importante que nos demos cuenta de cómo nos hablamos a nosotros mismos", añadió.

Este ejercicio de autoevaluación que Claudia comparte con su audiencia busca hacer una reflexión profunda: si no aceptaríamos ese tipo de trato de otra persona, ¿por qué lo hacemos con nosotros mismos? Al ver el, la tiktoker fue capaz de identificar lo dura que estaba siendo consigo misma, como tantas otras personas lo son en su día a día sin siquiera notarlo.

El vídeo, con más de dos millones de visualizaciones, ha abierto un importante debate sobre la salud mental en el ámbito laboral. Claudia invita a sus seguidores a "transformar la conversación que tenemos con nosotras mismas", recordando que no merecemos ser tan duros. ¿Y tú? ¿Qué pensarías si recibieras un correo así de tu "jefe"?